Majd egy mázsa parizert foglaltak le az amerikai–mexikói határon

Több mint 90 kilogramm sertésfelvágottat foglaltak le amerikai határőrök csütörtökön az Egyesült Államok és Mexikó határán – írja a Fort Worth Star Telegram című texasi hírportál.

A columbusi határátkelő személyzetének gyanús lett egy Nissan városi terepjáró, ezért alaposabban is átvizsgálták a kocsit. A csomagtartóban 22 nagy rúd parizert találtak, és néhány rúd előkerült a sofőr poggyászából is.

This bologna has a name. It’s S-E-I-Z-E-D. #CBP officers in New Mexico stopped an Albuquerque man who was attempting to cross almost 200 pounds of the illicit meat from Mexico. Details here: https://t.co/gdJKAwApf8 pic.twitter.com/6jNMRii5fG

— CBP West Texas (@CBPWestTexas) February 11, 2021