Szabó Zsófi válásáról az egész ország értesült – kivéve Garami Gábort

Párkapcsolati témakörben hívták meg vendégként az RTL Reggelibe.

Szabó Zsófi pénteken jelentette be (szintén az RTL Reggeliben), hogy válik férjétől, Kis Zsolttól. Akkor nemcsak a hírről számoltunk be, de azt is megmutattuk, hogyan alakult kapcsolatuk az évek során. Február első napján, azaz három nappal a hír után Garami Gábort hívták meg vendégként, hogy Peller Mariannal és Szabó Zsófi műsorvezetőkkel beszélgessenek a párkapcsolatokról. Az adásrészletből kiderült, hogy Garami vagy nem olvasott semmilyen sajtót és nem látogatott semmilyen közösségi oldalt hétvégén, vagy szándékosan használt olyan mondatokat, amikkel kellemetlen helyzetbe hozta Szabót.

Garamit főleg azért hívták be, mert 52 évesen még mindig nincs senkije, „ami nem baj”, csak mondja el, hogy ez miért lehet.

Nem tudom, milyen boldog vagy boldogtalan kapcsolatban éltek, de ha boldog kapcsolatotok van, akkor valószínűleg szerencsés önismereti iskolán vagytok túl. Ha nem, akkor még valamit ti nem tudtok. Nem kell válaszolnotok, hogy ti hány éves kapcsolatban éltek és az boldog-e. Ha nem az, akkor még alsó tagozatosok vagytok

– kezdte Garami, mire Peller Mariann először annyit válaszolt:

Hm.

Szabó Zsófi sem jutott először szóhoz, látszott az arcán, hogy furán érintették Garami mondatai, de végül visszakérdezett:

Akkor ezek szerint te sem vagy még elég iskolázott a szerelemben?

Mire Garami, némileg saját magát cáfolva azt kérdezte: „Miért kéne?”. Ezek után arról beszélt, hogy nem csak kapcsolat létezik és hogy a hatvan százalékos válási arány elképesztően kiugró adat. Ezután odafordult a két műsorvezetőhöz és arról beszélt:

Mariann, ha jól tudom, te boldog párkapcsolatban élsz. Zsófi, talán te is.

Peller jelezte, hogy történtek változások, majd Szabó Zsófi is hozzátette: „Én nem vagyok ebben a témában most nagyon kompatibilis”. Garamit ez sem ébresztette fel, folytatta a tipposztogatást.

Az adásrészlet itt megtekinthető: