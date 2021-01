Betört egy kocsmába, leitta magát, aztán elaludt

Nemrég tartották egy betörő ügyének tárgyalását, aki tavaly augusztusban több mint 21 ezer font (kb. 8,5 millió forint) kárt okozott egy Newcastle-i kocsmának. A harmincéves brit Marius Petrikas egyszerűen betört a City Tavern nevű pubba, ahol alkoholos italokat fogyasztott, majd felforgatta a berendezést. A dekorációkat letépte a falakról, a kamerákat és a légkondit is kitépte, sörös hordókkal pedig barikádot épített magának. A védelmi rendszer gyengesége az lett, hogy álomba szenderült. A hely tulajdonosa ébresztette reggel hatkor, aki azonnal értesítette a rendőröket.

Mint kiderült: a férfi nem volt ismeretlen a hatóságok számára, már korábban is csinált hasonló kalamajkát. Akkor az albérletét verte szét bosszúból, miután a tulaj távozásra kérte, és bútorokat dobált ki az ablakon. Aztán ő is kiugrott az ablakon, betörte a fejét, a kiérkező rendőrök közül egyet pedig meg is harapott, így le kellett őt sokkolózni.

A 30-year-old man was found sleeping on a sofa in a bar by the owner of the pub.

After breaking into the bar, Marius Petrikas helped himself to a drink and destroyed some properties worth £21,450 (N11.2m).

