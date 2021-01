ValóVilág: Merci simán elhitte a fiúknak, hogy Erdélyben élnek sárkányok

VV Merci újra az Észbontókban érezhette magát, miután Zsolt gazda kvíz kérdésekkel bombázta a csapatot. A hektár és az ugar meghatározásával akadtak problémái és abban sem volt biztos, hogy kóstol-e már betyárkörtét, de felcsettintett, amikor a gazda megkérdezte, hogy Európában hol élnek domesztikált sárkányok. A fiúk ugyanis a kvíz előtt elhitették vele, hogy léteznek sárkányok és azt gondolta, végre lesz egy jó válasza.

Erdélyben. Vagy az nem jó? A fiúk azt mondták, hogy mentsem magam, én egyébként nem hittem a sárkányban. A fiúk azt mondták nekem, hogy létezik. Vagy most szívattak vele nem tudom, de nekem azt mondták, hogy létezik erdélyi sárkány

– bizonytalanodott el Merci, miközben a gazdának magyarázkodott.

A játék után aztán Fru leült mellé a kanapéra és közölte, hogy a többiek csak szívatták.

– hitetlenkedett a 19 éves lány.

– próbálta győzködni Fru.

Merci ekkor kifakadt és feltette a nagy kérdést a fiúknak:

Most akkor tisztázzuk és tegyétek a szívetekre a kezeteket, mert most már engem nagyon idegesít és a Fru is győzköd, hogy nincsenek. Vannak sárkányok vagy nincsenek?