Ha csak ünnepnapokon van szex, az már probléma – de van megoldás

Lehetséges, hogy vannak olyan párok, akik számára elég évente 3-4 alkalom is a szexből, ezzel elégedettek és nem vágynak többre. De ha az egyik fél elégedetlen ezzel a mennyiséggel, vagy korábban sokkal több alkalommal bújtak ágyba, és ahhoz képest drasztikusan csökkent a mennyiség, akkor érdemes foglalkozni a problémával.

„Ha csak hozzá szeretnék bújni, máris ledob magáról, azt hiszi, szexet akarok.” „Nem tudom, mikor csókolóztunk utoljára, ha közeledek, azonnal hárít.” „Két évvel ezelőtt szexeltünk utoljára, a születésnapomon, előtte pedig nyaraláskor” – ezek a tipikus mondatok azoknak a férfiaknak és nőknek a szájából, akik olyan párkapcsolatokban élnek, ahol jó ideje nincs szex. Természetes folyamat, ha időről időre eltűnik a szex a hétköznapokból, de ha tartósan hiányzik, és már évekről vagy évente pár alkalomról lehet beszélni, akkor a problémával foglalkozni kell.

A szenvedély csökken, a barátság megerősödik a jó párkapcsolatban

Az évek múlásával általánosságban tapasztalható, hogy a barátság a párkapcsolatban erősödik és szilárdul, egymás legjobb barátaivá válnak a párok, azonban a szexuális élet és az intimitás megkopik az együtt töltött idő alatt. A szexuális szenvedély szinte teljesen el is tűnhet a házasságokból, párkapcsolatokból, a hullámhegyek helyett kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé és unalmasabbá is válhat a szexuális élet. Mindennek van jótékony hatása is: beáll a kapcsolatban egy jó egyensúly, ami kényelmet és nyugodt hétköznapokat adhat. Egy darabig, mert ezzel együtt a szexuális vágy és a szenvedély mértéke jócskán lecsökkenhet. Ez pedig sok gondot és elfojtást hozhat magával.

Ennek fő oka a partner iránti vágy elvesztése lehet, ami kapcsolatban állhat az izgalom, a meglepetések hiányával.

A legtöbb pár, akik a párkapcsolatukban tapasztalják a szex hiányát, pártanácsadáson a spontaneitást jelölik meg először, amikor felteszik nekik a kérdést, mi hiányzik pontosan. Az ösztönösség újdonságokat, meglepetéseket takar, amit szeretnének megélni a szexmentes mindennapok helyett. Olyan cselekedetekre vágynak, amik felrázzák a megszokott hangulatot. Emellett pedig a legtöbb pár szereti a kiszámíthatóság adta nyugalmat és érzelmi biztonságot. Látható, hogy ezeket maguktól nehezen fognak összhangba kerülni, de tudatos odafigyeléssel és tervezéssel megadhatjuk a lehetőségét annak, hogy valami spontán is kialakuljon.

Mit lehet tenni?

Mivel a szex nem a hálószobában kezdődik el, így a legfontosabb a jó kommunikáció elsajátítása: kerüljük egymás hibáztatását, ne ítélkezzünk, a kirobbanó érzelmeink helyett igyekezzünk higgadtabban megbeszélni a problémáinkat. Ne vájkáljunk a múltban, foglalkozzunk a jövőnkkel, és a megoldandó feladatokra figyeljünk!

Tervezzük a párkapcsolatot is: keressünk közös hobbit (kirándulás, kártya, sport vagy bármi), lepjük meg egymást időről időre valamilyen apró kedvességgel (vigyünk reggelit az ágyba), csókolózzunk sokkal többet, kezdeményezzünk akár közös fürdést, közös sétákat! Merjünk kérni egymástól, kedvesen, és ezek a kérések mellőzzék az anyagiakat és a direkt szexuális kívánságokat.

Azokat a kedvességeket, amikkel elcsábítottuk egymást a kapcsolat elején, valamiért elfelejtjük. Érdemes végiggondolni, mi mindent szerettünk együtt csinálni a megismerkedésünkkor, mit találtunk vonzónak egymásban, hol randiztunk először? Ezekről beszélgessünk egymással, nosztalgiázzunk, térjünk ki arra is, mit szerettünk a partnerben mint nőben/férfiben, mi miatt éreztük azt, hogy vele kellene összekötni az életünket. Az is hasznos, ha pár dolgot a kapcsolat korábbi, boldogabb szakaszaiból újból beleviszünk a mindennapokba.

A kiszámítható mindennapokat akkor tudjuk elűzni az életünkből, ha beszélgetünk arról, mi változott a kapcsolatunkban. Bátran tegyük fel a kérdést: ki mit szeret a kapcsolatban, milyen közös tevékenységektől válik lelkesebbé. Gondoljuk végig azt is, mit jelent számunkra a partnerünk, odafigyelünk-e rá, a bogarasságát, a furcsaságait, a gyengeségeit mennyire tudjuk elfogadni? Érdeklődünk-e még egyáltalán a partnerünk iránt?

A szexmentes párkapcsolatok nem egyik napról a másikra alakulnak ki, sok esetben úgy kezdődnek el, hogy az életciklus megváltozása, a környezeti tényezők vagy betegségek befolyásolják. A testi betegségek, új munkahely, gyerekek születése, az egzisztenciális gondok, a gyász is például ilyen, de ha hetekkel ezek után sem áll vissza a szexuális élet, sőt egyre csak ritkul, akkor azzal tudatosan foglalkozni kell. Kerüljük ilyen helyzetben a direkt szexuális utalásokat, azt is, hogy dögös fehérneműben flangálunk, vagy hogy pornónézésre invitáljuk a partnert, ezek ilyenkor még inkább taszító hatással bírnak a szexuális életre. A fentebb felsorolt finomabb megközelítéssel hosszú távon visszahozhatjuk az intimitást és a szexuális életet is a párkapcsolatba. Ha pedig nem tudunk együtt dűlőre jutni, vagy az együttléteknek valamilyen egyéb akadálya van (mint például a hűtlenség), akkor szakember segítségét célszerű kérni.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba