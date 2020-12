Osváth Zsolt: Elvették a gyerekünktől a reményt. A gyerekünktől, aki lehet senkinek nem fog majd kelleni

Az utóbbi napokban több ismert ember is kifejezte egyet nem értését az alaptörvény-módosítással kapcsolatban, ami az egyedülállók és az egynemű párok örökbefogadását lehetetleníti el. A témában Osváth Zsolt is megszólalt, akit személyesen és mélyen érint a téma, párjával, Patrikkal ugyanis örökbe szerettek volna fogadni egy gyereket.

Ezen a fotózáson még nem tudtuk biztosan, hogy törvény írja majd elő: egy jó ideig még így marad a mi kis családunk. Persze számítottunk rá, de tudod a remény… Az a megfoghatatlan valami, hogy mégis csak van szívük. De ők pöffeszkedő tapssal jutalmazták magukat. A döntésüket, ami most sokunk szívét csavarja. Így a karácsony, amely a szeretet királyának születését ünnepli, most a gyászunkat készíti elő

– kezdte posztját Osváth Zsolt.

Nem várom el, hogy megértsd, hogy érezd amit mi. Igazából semmit sem várok már el. Ne áltassuk magunkat! Elvették a gyerekünktől a reményt, hogy egyszer ő is ott üljön közöttünk azon a kanapén, hogy egyszer ő is érezhesse Dezső szagát és hogy megadjunk neki mindent, amit nem kaphatott meg. A gyerekünktől, aki lehet senkinek nem fog majd kelleni, mert idősebb, betegeskedő, vagy neadjisten’ más a bőre színe.

Mindezek ellenére az egykori ValóVilág szereplő nem adja fel az álmát.

Csöppség! Bárhol is vagy tudd, hogy mi nem mondtunk le rólad, nekünk mindenhogy tökéletes vagy! És megígérem, egyszer majd ott ülsz mellettünk azon a kanapén és érzed majd a Dezső szagát. Lehet távol a hazánktól és lehet, hogy csak sok év múlva, de egyszer beteljesül a csoda és egy család leszünk. Most viszont még várnunk kell! Nem jött még el a mi időnk. Addig is tarts ki! Bár sosem láttunk, sőt lehet még meg sem születtél, de már most nagyon hiányzol! Mindig gondolunk rád!Az Apukáid és Dezső!