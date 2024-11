Eddig mindenki azt hitte, Tom Cruise-tól való válását ünnepelte így Nicole Kidman – a színésznő most tiszta vizet öntött a pohárba

Évek óta kering Nicole Kidmanről néhány fotó 2001-ből, amiken állítólag a színésznő az utcán ünnepli, hogy véglegesítették válását Tom Cruise-zal. „Éld úgy minden napod, mint Nicole Kidman 2001-ben, amint elhagyja az ügyvédje irodáját, miután elvált Tom Cruise-tól” – olvasható a mém egyik legelterjedtebb változatában.

Kidman a brit GQ-nak adott friss interjújúban tisztázta, mi is áll valójában a hírhedt képek mögött. Megkérdezték tőle, igaz-e a pletyka, miszerint a fotók az első házassága felbomlása után készültek.

– jelentette ki a színésznő nevetve.

Azt viszont nem pontosította a lapnak, melyik film forgatásáról lehet szó.

Kidman 1990-ben ment feleségül Cruise-hoz, akivel két gyereket fogadtak örökbe. Válásuk után a színész Katie Holmes-t vette el (később az a kapcsolat is zátonyra futott), a színésznő pedig Keith Urbannel alapított családot, a mai napig együtt vannak.

Ha valaki nem tudná, ezekről a fotókról van szó:

live every day like you’re 2001 nicole kidman leaving her lawyer’s office after divorcing tom cruise pic.twitter.com/L2knENS4d4

— mik (@wholemik) November 8, 2018