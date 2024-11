Török Gábor: Nem engedheti meg magának a Fidesz, hogy a hozzá kötött közvélemény-kutatók Tisza-vezetést mutassanak ki

Elképzelhetetlen, hogy a választásig olyan közvélemény-kutatást lássunk a kormánypárti médiumokban, a köztévében vagy más, a Fidesz-szavazókhoz eljutó nyilvánosságban, amelyikben a Nézőpont vagy a Századvég azt mutatná ki, hogy nincs már Fidesz-előny

– mondta Török Gábor a Törökülés című podcastunk második adásában. A 24 Extra Csúcs csomagjának előfizetői hétfő este 6 órától egészében meghallgathatják, illetve megnézhetik a műsort, amelyben Bita Dániel és Pető Péter beszélget minden hónapban egyszer a politikai elemzővel.

Ezúttal kezdésként az egymásnak ellentmondó közvélemény-kutatási adatokról volt szó, mivel a Medián a biztos szavazók között már 7 százalékpontos Tisza-előnyt mért, miközben a Nézőpont Intézet ebben a körben 11 százalékpontos kormánypárti vezetést mutatott ki.

Ezekről Török azt mondta, döbbenetesek a különbségek, és meglepő, hogy nemcsak két politikai, hanem két közvélemény-kutatói valóság is van már idehaza, ugyanakkor rámutatott: kicsit távolabbról nézve abban végülis minden kutatás megegyezik, hogy a két legnagyobb párt most már egy ligában játszik. És ha a biztos szavazó pártválasztókra vonatkozó, nagyobb hibahatárokat nézzük, akkor akár össze is békíthetők a kutatások (a teljes népességben pedig ennél kisebb a differencia a kutatások eredménye között).

Török szerint nem tudjuk, melyik kutatóintézetnek van igaza, így inkább az a jó kérdés, hogy politikai értelemben egyáltalán megengedheti-e magának a Fidesz, hogy a hozzá kötött közvélemény-kutatók olyan adatokkal álljanak elő, melyek a Tisza Párt vezetését mutatják. Arra jutott:

Az a határozott véleményem, hogy ezt a Fidesz, illetve a kormányoldal nem engedheti meg magának. […] Azt gondolom, a Fidesz tisztában van azzal, hogy mi a helyzet, mik az adatok. Lehet, hogy számukra ezek jobbak, mint amit az úgynevezett független intézetek mutatnak, meglehet, ebből fakad a magabiztosságuk, lehet, hogy másból, de bármi is a helyzet, a kormánypárti közvéleményt a választás napjáig szerintem ilyen adatokkal nem lehet terhelni.

A politikai elemző szerint ugyanakkor teljesen nem lehet elzárni a kormányhoz nem kötődő cégek felméréseitől a fideszes nyilvánosságot, és mindazok, akik érdekeltek a Fidesz-sikerben, e számokat látva aggódnak. Rámutatott: ha ők azt látnák, hogy tényleg komoly esélye van a kormányváltásnak, az új lélektani és ebből következően politikai viselkedésbeli mintázatokat indíthatna el.

A műsorban beszéltünk az Orbán Viktor körüli politikai környezetről is: a magyarországi gazdasági adatok lesújtók, de Donald Trump megnyerte az amerikai választást. A téma kapcsán Török azt mondta: messziről úgy látszik, a magyar politika egy olyan futópálya, amelyen két versenyző fej fej mellett halad, ám szerinte közelebből az látható, hogy valójában egy elefánt és egy kisegér vetélkedik. „Ezzel azt akarom mondani, hogy teljesen más a két szereplő. Az elefánt hatalmas, azt érezzük, hogy bármikor ráléphet szegény kisegérre, és el is fogja tudni söpörni, mert minden az övé. Ugyanakkor nyilván azt is látjuk, hogy sokkal nehézkesebben mozog, túlsúlyos – ezt jelentik például a gazdasági problémák. De nem lehet ezt a két szereplőt úgy elemezni, ahogy egy hagyományos váltógazdálkodásban elemeznénk, mondjuk, a brit politikai versenyben, vagy akár korábban Magyarországon az MSZP–Fidesz-versenyek idején. […] Egy domináns pártrendszerben egy nagy domináns pártról beszélünk, amely minden hatalmi erőforrással rendelkezik, amely a nyilvánosság jelentős részét kontroll alatt tartja, amely egy fegyelmezett, kipróbált, tapasztalt politikai hadigépezettel működik, amelyik nem fog megijedni, elfutni. Tehát a hatalomgyárral együtt tényleg egy hatalmas elefánt, amelyikről azt feltételezzük, hogy a következő másfél évet jól megtervezi, képes lesz arra, hogy megint témákat találjon, képes legyen azokra a karaktergyilkosságokra, amelyeket korábban is le tudott folytatni más szereplőkkel szemben. Tulajdonképpen minden az elefánt mellett szól.”

Ami viszont nem: az a gazdaság állapota.

Hogy számít-e majd ez, és mit gondol Török Trump megválasztásának hazai politikai következményeiről, arra a 24 Extra Csúcs csomagjának előfizetői hétfő este 6 órától figyelhetik a választ. A Törökülés második adásából így kiderül az is, hogy Török Gábor szerint mi történik, ha az elefánt képes kezelni a súlyproblémáit.