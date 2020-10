Potter rajongók órákig várták, hogy lássák elzakatolni a sorozat híres vonatát, de jött egy modern vonat

Harry Potter rajongók lepték el hétfőn szerte Skóciában a vasútállomásokat, hogy egy pillantást vehessenek a Potter-filmekben híressé vált Roxfort Expresszre, egészen pontosan az azt játszó The Jacobite nevű gőzmozdonyra.

A skóciai Clydebank város egyik vasútállomásán várakozó rajongók azonban hiába vártak órákat a híres vonatra, amikor az áthaladt az államoson, az egész csak egy óriási csalódássá vált. Köszönhetően a ScotRail vasúttársaság egyik menetrendszeri járatának, ami szintén pontosan akkor ment át az állomáson, és eltakarta a látványt.

Harry Potter fans were left disappointed as a commuter train passed through the station at the same time as the steam train which served as the Hogwarts Express 🚂🚄

Így végül csak az elejét, és főleg a hátulját láthatták, ahogy eltávolodik a síneken.

Everyone buzzing about this Harry Potter Train, can’t help myself but laugh at the people at Drumry Station 😅 , Platform one on route to Hogwarts Express ..Platform two the 16.12 to Dalmuir @ScotRail just going about their busineess 👏🏻 pic.twitter.com/t5OI02K6mn

— Tic – InvincibleCelticFC (@CelticFCTix) September 28, 2020