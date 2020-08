Elég volt a fájdalmas vécézésből? Csak néhány apróságon kell változtatnod (x)

Az emberek 70-80 százalékát érintik élete során legalább egyszer az aranyér fájdalmas tünetei. A fájdalmat tovább fokozhatja, ha nem jól ülünk a kényelmesnek hitt angol vécén...

Ne titkoljuk, inkább cselekedjünk

Sokan titkoljuk és szégyelljük, pedig az emberek 70-80 százalékát érinti az aranyér. Nem szívesen beszélünk a végbél körüli fájdalmakról, pedig fontos, hogy tisztában legyünk bizonyos tényekkel. Az aranyér a civilizált országokban népbetegségnek számít, ám ha időben kezeljük, otthon is csökkenthetjük a kellemetlen tüneteket. Ha húzzuk az időt, és abban bízunk, hogy az aranyér magától is elmúlik, rosszabbul járhatunk. Az aranyér előrehaladott szakaszban orvosi beavatkozást igényel, műtétre is szükség lehet.

Mindenki veszélyeztett, aki ülőmunkát végez, kevés rostban gazdag ételt eszik, túlsúlyos és keveset mozog, illetve, ha örökölte az aranyérre való hajlamot.

Így használjuk okosan az angol vécét

Európai emberként undorodva gondolunk az ázsiai vagy a balkáni guggolós vécére, pedig az ilyen típusú illemhelyek az aranyér szempontjából sokkal egészségesebbek. A proktológusok szerint az ülő pozíció az egyik oka annak, hogy a 20 század második felétől az aranyér népbetegséggé vált. Az ember számára ugyanis a guggolás a természetes, mert a záróizmaink úgy könnyebben ellazulnak, és a széklet erőlködés nélkül is távozni tud. Ha viszont ülve végezzük a dolgunkat, szinte sanyargatnunk kell a beleinket, ugyanis a bélzáró mechanizmusaink állva vagy ülve nehezen lazulnak el. Az erőlködés, a sanyargatás az egyik oka lehet az aranyér kialakulásának. Nem véletlen, hogy az aranyér főleg azokban a társadalmakban terjed, ahol angol vécét használnak. Ha hajlamunk van az aranyérre, vagy ha többször van székrekedésünk, esetleg túl sokat erőlködünk, akkor érdemes megfontolnunk, hogy a vécé elé egy sámlit helyezzünk. Székelés közben rakjuk fel a lábunkat a sámlira, és felsőtesttel egy kicsit dőljünk előre. Ebben a pozitúrában kevésbé sanyargatjuk a beleinket, és csökkenteni tudjuk az aranyér kialakulásának az esélyét.

Amint érezzük a kellemetlen tüneteket, kezeljük az aranyeret

