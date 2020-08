Normális, ha a szülés után nincs szexuális vágy

Sok nő érezheti úgy szülés után pár héttel, hogy ugyan az orvos szerint már szabad a szex, de semmi kedve hozzá. Az újszülött ellátása, a fáradtság, az új szerepkör teljesen más mindennapi feladatokat igényel, mint amiket addig tapasztalt. A muszáj-szexek helyett egészen máshonnan érdemes megközelíteni azt, hogyan találjunk újra egymásra a partnerrel szülés után, erre mutat párkapcsolati és szexuális tanácsadással foglalkozó szerzőnk egy jobb megoldást.

Ingadozó libidó, muszájszex

A terhesség megváltoztatja a női testet, majd a 9 hónap után következik a szülés, ami sokaknál örökre nyomot hagy a testen, és legalább az első hónapokban biztosan befolyásolja a szexuális életet is. Egy új életciklus veszi kezdetét a partnerek életében, új szerepek, feladatok sora következik. Vannak nők, akik szülés után egy vagy akár három évvel sem érzik magukban azt a libidót, amit az anyaság előtt. A terhesség és a szülés jelentősen nyomot hagy a női test felépítésében, az anyagcserében (például pajzsmirigy problémák is előjöhetnek szülés után), ez a nyom pedig kihat a saját testtel való kapcsolatra, önértékelésre is.

De nemcsak ez akadályozhatja a libidó visszaesését, hanem egy teljesen egyszerű tény:

a motivációs szükségletek az első években kimerülhetnek az alvás-étkezés-tisztálkodás-kényelem szintjében.

Abraham Maslow az 1950-es években dolgozta ki az emberi szükséglet hierarchiájának rendszerét, a motivációt vizsgálta, azaz azt, miért és honnak tudunk bizonyos cselekvésekhez erőt, energiát venni, honnan ered ehhez a késztetés. Elméletét egy piramisban ábrázolta, aminek legaljára a fiziológiai szükségletet tette, azokat a cselekvéseinket, amik a létfenntartáshoz elengedhetetlenül szükségesek, alapszükségleteink. Ide tartozik az evés, a levegővétel, az alvás, az étkezés, a vízivás, vécézés és a szex is. (A Maslow-piramist ide kattintva lehet böngészni.)

Mindez úgy jön a szülés utáni libidó csökkenéséhez, hogy mivel az újszülött fizikai és érzelmi ellátása rengeteg energiát igényel, sok-sok új feladatnak és szerepkörnek is meg kell felelni, az édesanyának a legkevésbé saját maga fejlesztésére, önbecsülésének építésére, az új, megváltozott testtel való foglalkozásra van ideje. Ez természetesen egyénenként változik, és attól is függ, mennyi segítséget kap a társtól, a családtagoktól, de összességében elmondható, hogy az első hónapokban az édesanya az alvást igyekszik pótolni, a baba etetése és a saját étkezése válik a legfontosabbá, a tisztálkodást pedig igyekszik akkor megoldani, amikor éppen meg tudja oldani valahogy. A fiziológiai szükségleteivel foglalkozik, azokat elégíti ki napról napra. A kialvatlanság és az anyai teendők a baba körül lefoglalják annyira, hogy a libidó csökken, a szex pedig háttérbe szorul.

Ennek az állapotnak tipikus jele lehet az, hogy valaki fejben akarja a szexet, vágyik rá, de amikor arra kerülne a sor nem megy úgy, ahogy szeretné. A partnernek való megfelelés is sokaknál jelen van és igyekeznek az intimitást erőltetni a házasságba, kapcsolatba, mondván, hogy az egészséges kapcsolatnak ez része és muszáj csinálni, különben tönkre megy a házasság. Ez olyan teljesítménykényszer, ami mellett igen nehéz lehet csak az örömért szeretkezni a partnerrel. Látható tehát, hogy egy ördögi kör alakulhat ki a helyzetben, és

éppen ez a szülés után pár hónap az, amikor máshogyan lenne jó hozzáállni a szexhez, elsősorban úgy, hogy észrevesszük: normális, ha most nehezen megy a szex, és teljesen normális, ha nincs libidó. Ne ítélkezzünk önmagunk felett, ne szégyelljük ezt.

Akkor hogyan tovább a szexszel?

Az erőltetés sosem jó megoldás, a szex helyett inkább a randikat tervezzük meg: legyenek rendszeresek, akár hetente egy bizonyos napon, délután vagy este történjen. A randin pedig bizonyos témákat kezeljenek tabuként, a mindennapok gondjai és a kötelező feladatmegbeszélés helyett beszélgessenek arról, mit szeretnek egymásban, hogyan ismerkedtek meg, emlékeznek-e még arra, hol csattant el az első közös csók, satöbbi.

A szexhez így lehet megteremteni azt az intimitást, amivel a párok közelebb kerülhetnek egymáshoz, ez az a bizonyos közösen töltött minőségi idő, ami elősegítheti, hogy a családalapítás mellett a párkapcsolat minősége is épülhet. Bármennyire is nehéz megoldani a baba mellett a randikat (természetesen a szülés után 6-8 héttel érdemes elkezdeni a randizást), fontos, hogy erre is szakítsunk egymással időt.

Ahogy telnek múlnak a randik, beszélgessünk egymással arról is, mi mindenről fantáziálunk, vannak-e olyan szexuális vágyaink, amikről eddig még nem beszéltünk. Lassan vegyük fel újra a fonalat a szexben, és akkor, amikor úgy érezzük, készen állunk rá! Ahogy időnk engedi, valósítsunk meg egy-egy vágyát, kívánságát a másiknak, akkor is, ha az csak egy talpmasszázs vagy közös fürdés, ezek is sokat tesznek azért, hogy kényelmesebben érezzük magunkat a szexszel. Amennyiben a behatolás fájdalmas, ha a szülés olyan sebeket hagyott, amik miatt kényelmetlen a szex (akár a partner számára), és ha ez fennáll legalább 4-6 hónapon keresztül, mindenképpen fontos felkeresni egy szakembert. Nőgyógyászati kivizsgálás is szükséges lehet, az észlelt tünetektől függően.

Párkapcsolati és szexuális tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: Getty Images