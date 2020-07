Sütő Enikő szépségápolási rutinját olvasva megemeltük a szemöldökünket

Sütő Enikő a napokban lett 61 éves, ami után a Bors szerkesztősége elérkezettnek látta az időt, hogy felkeresse telefonon az egykori modellt arról faggatózva, hogyan tartja magát fiatalosan.

Mint kiderült tőle:

Az én titkom nagyon egyszerű: ami a kezem ügyébe kerül, azt fel is kenem magamra. Van egy mondás, hogy igazán az tesz jót a bőrnek, amit meg is ehetünk

– kezdte Sütő, majd kitért arra, milyen rutin segít neki abban, hogy ne legyen narancsbőre:

A belső kozmetika mindig sokkal eredményesebb hosszú távon, mintha gyorsan akarjuk külsőleg orvosolni a problémát. Például gyakran eszem kékszőlőmag-őrleménnyel összekevert joghurtot, amit aztán a testemre is felviszek. Előbbi készítményt egyébként olaj formájában is szoktam használni, amit algaporral vegyítek, és kenem a bőrömre. Ezt követően nejlonzacskóba tekerem magam, és befekszem a melegítő takarómba úgy negyven percre. Fantasztikus méregtelenítő hatása van, ráadásul fogyaszt, és feszesít is, nem véletlenül nincs narancsbőröm 61 évesen