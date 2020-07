Öt perc hírnévre vágyott a nő halála előtt – most jár 800 ezer reakciónál a posztja

– kezdte a posztját Diane Cope Twitteren két napja amihez fotót is csatolt. Hozzátette: szeretne öt perc hírnevet addig, amíg élvezni tudja azt és szeretné, ha a posztja a világ minden pontjára elérne.

– tette hozzá Cope. Annyit azért hozzátennénk, hogy 62 évesen ilyeneket gondolni még teljesen felesleges. Tweetjét két nap alatt több mint 200 ezren osztották meg (vagy szóltak hozzá) és több mint 600 ezer lájknál jár.

Big ask. I am 62 this weekend, so will probably die soon, or get alzheimers or be rendered insane. I would love my 5 mins of fame while I can appreciate it all, please retweet, I would love to go global.. just once, one last chance to prove I existed xxx pic.twitter.com/Tx2e6AavXy

