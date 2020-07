Sia 44 évesen nagymama lett

Őt is sokkolta a tény.

Siáról korábban írtuk, hogy örökbefogadott két tinédzsert, akik túl idősek voltak az állami gondozáshoz, mindezt pedig egy interjúban jelentette be. Most azt is elmondta, hogy azóta már születtek unokái, úgyhogy negyvennégy évesen nagymama lett.

A fiatalabb fiamnak most született két gyereke, szóval nagymama vagyok. Duva, mi? Számomra is megdöbbentő volt, de mostmár kezdek hozzászokni. Mamának hívnak.

– mondta és azt is hozzátette, hogy szeretné, ha az unokái idővel Lovey-nak hívnák, ahogyan Kris Jennert is becézik a gyerekek.

Kiemelt kép: Instagram/@siamusic