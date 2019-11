Sia kifizette egy közértben mindenki számláját

Amerikában éppen a hálaadást ünneplik, a popsztár Sia pedig ennek alkalmából egy WallMartban (ami nagyjából az amerikai Sparnak, vagy CBA-nak felel meg) kifizette az ott vásárlók számláit. Egy Instagram-felhasználó készített a videót az esetről, valószínűleg a túl nagy érdeklődésnek köszönhetően azóta zárt a fiók, de itt a videó:

Sia was spotted at a Walmart in Palm Springs paying for everyone’s groceries for thanksgiving! ❤️ pic.twitter.com/4MfMtc3x36

— Pop Crave (@PopCrave) 2019. november 28.