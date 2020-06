Egy rendező azért üvöltötte le Jane Levyt egy forgatáson, mert „túl kicsi a melle”

Jane Levyt legtöbben a megbocsáthatatlan magyar címeken futó Kertvárosba száműzve/A kondom el van vetve című sorozatból ismerhetitek, most a Twitteren írt egy cikk kapcsán, ami még mindig a Lea Michele–Samantha Ware balhéval foglalkozott.

Ugye, Michele a Glee forgatásán elég csúnyán bánt fekete kolléganőjével, többször megalázta mások előtt, és azt mondogatta sokaknak, hogy legszívesebben beleszarna Ware parókájába.

Az ügy hatalmas port kavart, Michele ellen szabályos hadjárat indult, Levy is ebbe szállt bele sajátos formában. Ő Ware személyiségét dicsérte, mert mind kiderült, nagyon kedves volt vele közös sorozatuk, a Mi lenne/ha kameratesztjén.

Ugyan nem említette, hogy a közös sorozatukról van szó, ám a legtöbb amerikai médium tényként közli a dolgot, hiszen csak ebben dolgozott együtt a két színésznő.

during a camera test a director yelled in front of the entire crew that my breasts looked too small & demanded wardrobe get me a padded bra. I went and changed and he said “much better!” The only person who acknowledged my humiliation & checked in on me was @Sammie_Ware https://t.co/RbIWCnpf7A

