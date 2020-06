Lea Michele-t a rasszizmust elítélő posztja után fekete kolléganője kérdezte fel, hogy akkor vele miért volt agresszív

Lea Michele-t a Glee – Sztárok leszünk! című sorozatból ismerhetitek a legtöbben, nemrég derült ki, hogy gyereket is vár a színésznő. A George Floyd-ügyre reflektálva kiírta, hogy az áldozat nem ezt érdemelte, és hogy véget kell vetni ezeknek a rasszista dolgoknak.

Majd a színes bőrű Samantha Marie Ware, Michele volt kolléganője a Glee-ből kommentben az alábbiakat fűzte hozzá:

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020