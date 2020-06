„18 éves vagyok, le akarok szokni a pornónézésről”

A pornófilmek önmagukban nem károsak, de az önkielégítés során rögzült mozdulatok, a technika az, ami nem feltétlenül jó, hiszen teljesen más élményt ad, mint egy hús-vér emberrel való szex. Olvasói kérdésre válaszolunk a pornóról való leszokással kapcsolatban, és ha neked is van kérdésed a szexről, a maszturbálásról vagy nem tudod, hogyan kezeld a partnered pornónézési szokásait, párkapcsolati és szexuális tanácsadással foglalkozó kollégánk, Sereg Tímea várja a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

Olvastam az egyik cikkében, hogy le lehet szokni a pornónézésre való maszturbálásról. Szeretnék ebben segítséget kérni. 18 éves vagyok, és nagyon félek attól, hogy ez úgy berögzül, hogy utána nem fog menni a barátnőmmel, akkor pedig vége lehet a párkapcsolatomnak, amit nem szeretnék. Kérem segítsen! Három-négy hónapja kezdtem el pornót nézni és önkielégíteni, előtte nem nagyon maszturbáltam. Ha a barátnőmről meglátok egy képet, és picit izgatom a péniszem, hamar merev állapotba kerül. Mit tegyek, hogy a péniszem gond nélkül sokáig merev legyen szex közben? Egy másik cikkben azt olvastam, hogy egy ideig fel kellene hagyni a maszturbálással, hogy tompuljanak a berögzült szokások, ez igaz? A segítségét előre is köszönöm!

Az olvasói levél Kornél (ál)nevű olvasónktól érkezett hozzánk, a pornóval és az önkielégítéssel kapcsolatban rengetegen kérdeznek, korunk egyik komoly kihívása sokaknak, hogy pornófilmek nézése helyett máshogyan oldják meg a maszturbálást.

Koronavírus: Most kell kontrollálni a pornónézést A pornónézés és maszturbálás amikor károssá válik, az emberi kapcsolataink is sérülnek, az elzártság miatt ez különösen veszélyes most.

Mit lehet tenni?

18 évesen, úgy, hogy 3-4 hónapja végez olvasónk rendszeres önkielégítést pornó nézése közben, nincs ok az aggodalomra. Az, hogy szeretne a barátnőjével a lehető legjobban teljesíteni, normális, érthető, hogy aggódik. A kezdeti maszturbálási szokások és az első szexuális élmények meghatározhatják a szexuális életünket, de nem kell, hogy ez örökre így legyen, mindig lehet újat tanulni a szexben, bármilyen korosztályban.

A megoldás az, hogy a pornófilmek helyett esténként erotikus novellákat, erotikus tartalmú blogokat kellene olvasni, és az önkielégítést csak akkor kezdje el, amikor már van merevedés.

Utóbbi azért fontos, mert a pornónézéssel kialakult önkielégítés amiatt rossz, hogy rögzül a péniszben az, hogy nem kell merevnek lennie ahhoz, hogy akcióra kész legyen. Márpedig partnerhelyzetben ez pont ellenkezőképpen van, ott mindenféle stimulálás nélkül elvárják a férfiak, hogy legyen merevedésük. Az ajánlott módszerrel a pénisz rászoktatható arra, hogy megőrizze a merevedését a szexben is. Az önkielégítést érdemes minél tovább húzni, azaz másik kézzel, lassú, finom mozdulatokkal, hogy akár húsz percig is eltartson, mire elér az ejakulációhoz. Célszerű az elszorításos technikát is gyakorolni, azaz élvezés előtt pár másodperccel a makk alatti részt két ujjal erősen szorítsa el olvasónk, ezzel egy kicsi ideig visszahúzható az ejakuláció.

A majdani partnerhelyzetben szexpózok váltásával és rengeteg előjátékkal elhúzható a szeretkezés, a női test másként működik, mint a férfi teste, több idő szükséges az izgalmi állapot eléréséhez. Az erogén zónák megismerésével, a finom érintésekkel, rengeteg csókolózással, lassú vetkőztetéssel és sok-sok előjátékkal igazán örömteli lesz mindkettejük számára az első szexuális élmény. Nem baj, ha nem elsőre történik meg a behatolás, minél felfokozottabb a vágy, annál inkább élvezetesebb lesz. A szexpózoknál pedig arra érdemes figyelni, hogyan érzi magát a pénisz közben, azokat a pózokat tartogassuk későbbre, amiknél nagyobb a stimulálás és hamarabb elélvezhet a férfi. Ilyen például a misszionárius póz vagy a kutyapóz. Oldalsó szexpózok, ülő, lovagló szexpózok ajánlottak.

