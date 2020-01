Istenként tisztelnek egy emberarcú kecskegidát egy indiai faluban

India északnyugati részén fekvő Radzsisztánban, egy kis faluban egy nem mindennapi lény jött világra. A falubéliek szerint isten reinkarnációjáról van szó. Az egyik helyi gazda kecskéje egy ember arcú nagy szemű kecskének adott életet. A kis állat a hasonló rendellenességgel születő állatokkal ellentétben nem pusztult el a születés után, hanem életben maradt.

A kecske tulajdonosa, Mukeshji Prajapap elmondta, hogy tisztában van vele, hogy a jószág feltehetőleg cyclopiával jött világra. Ez betegség a szemek és az arc rendellenes fejlődését okozza.

A cyclopíliás egyedek rendszerint a születés után meghalnak, de a kecske láthatóan életben maradt. A Mirror videót is közöl a gidáról:

Tiny mutant goat with ‘human-face’ being ‘worshipped as an avatar of God’ https://t.co/khzqOLJRJu pic.twitter.com/zkfS93DZ46

— Daily Mirror (@DailyMirror) January 21, 2020