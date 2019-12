Az erekciója után is lankadt és görbe a pasim

A Peyronie-betegség a pénisz betegsége, a görbe alakú péniszt egy gyulladás okozza, amin lehet változtatni. Ha neked is van kérdésed a szexuális életeddel kapcsolatban, ha elakadtál, ha gátlásaid vannak, ha nőként megkaptad a párodtól, hogy benned van a hiba a szexben, akkor várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

Az interneten ismerkedtem meg egy 25 éves sráccal, intelligens, szenvedélyes, és több erotikus fotót is küldtünk egymásnak. Megtudtam, hogy soha nincs rendes merevedése, de magömlése van, amit nem tőle tudtam meg, hanem a képek alapján. A filmekben látott erekciókat az övé meg se közelíti, bár növekszik és vastagodik is, de lefelé görbülő formája van, látszik a képeken, hogy kézzel támasztja meg. Szép, formás külsővel rendelkezik, rendellenességet nem látok, viszont aggódom, mert találkozni akar velem, és el sem tudom képzelni, hogy ilyen állapotban hogyan tud behatolni. Azt is elmondta, hogy az orális szexet preferálja. Azt szeretném megtudni, hogy mit lehet ezzel kezdeni? A gondolatától is rosszul vagyok, hogy ezt én vessem fel, nem szeretnék benne gátlásokat gerjeszteni. Ha eddig nem volt neki emiatt, nem szeretném megbántani sem. Mit tudok tenni? Így marad már neki mindig?

Az olvasói levelet Krisztinától kaptuk, természetesen neki is álnevet adtunk, hogy ne ismerjen senki saját magára. A merevedési zavar a téma, ez a leggyakoribb férfi szexuális probléma.

Mit lehet tenni?

A merevedési gondoknak lehetnek szervi okai is, a görbe pénisz minden esetben betegségre utaló jel, gyulladások tudnak ilyet okozni, azonban ezt csak orvos tudja kivizsgálni. A gyulladás miatt a péniszben a kötőszövet úgy vastagodik, hogy a péniszt fedő réteg elkezd torzulni, és ferdül – ide kattintva egy ábrán jól látható a folyamat. Eleinte csak a merevedésnél tapasztalható a ferdülés, később azonban akár nyugalmi állapotban is észlelhető, ez már súlyos gyulladás jele is lehet. Orvosi beavatkozás szükséges, mert ugyan a szexuális életre hatással van, de a gyulladás megszüntetése lenne a megoldás.

A pénisz görbülése betegség, Peyronie betegségnek hívják, és a legtöbben tudnak ezzel együtt is szeretkezni, behatolni a hüvelybe. Fájdalmas lehet a betegség maga és merevedési rendellenességeket is okozhat.

A görbület pontos okát az orvosok sem tudják megállapítani, de akár egy óvatlan mozdulatnál szexbaleset formájában is megtörhet a pénisz annyira, hogy ez a gyulladás kialakuljon. Erőteljes ütés, balesetek okozhatnak ilyen problémát. Ritka esetekben akár a géneknek is közük lehet ehhez, sőt, akár hegesedés is megjelenhet a kézfejen vagy a lábfejen. Az orvosok megnézheti röntgennel vagy ultrahanggal is a péniszt, de az is lehet, hogy merevedést érnek egy egy injekció segítségével ahhoz, hogy megállapítsák, hol van a gyulladás. Vannak esetek, amikor beavatkozás nélkül is meggyógyul ebből valaki, de van, hogy súlyosbodik és a görbület egyre erőteljesebb a fájdalommal együtt.

Amennyiben annyira súlyos a helyzet, hogy a görbület miatt esetlenné válik a szex, nem megy, ha önbizalomproblémákat okoz, akkor mindenképpen orvosi segítség szükséges –félreértés ne essék, a kivizsgálást minden esetben fontos kérni. Az orvosok gyógyszerrel meggyógyíthatják a péniszt, de vannak esetek, amikor a műtét segít. Urológus szakember segítségét kell tehát kérni. Olvasónk aggódik, hogy mi is ez, nem találkozott még ilyennel, és nem tudja, hogyan kezelje. Egyelőre elég, ha tudja, hogy egy gyógyítható betegségről van szó, támogatóan kedvesen álljon a szexhez, és ha idegenkedik a behatolást, akkor az ne legyen téma. Ha a fiú szóba hozza a péniszét, akkor, de csak akkor elmondhatja neki, hogy ez feltehetően egy gyulladás és urológus meg tudja gyógyítani. Ez még nem ítélkezés, nem sérül ebben senki, csak a tényeket vázolja fel.

Ez meg micsoda? A 24.hu blogjában szakembernek teheted fel a kérdéseidet azokról a témákról, amikről nem szívesen beszélsz másokkal, legfeljebb netes fórumokon, Facebook-csoportokban próbálsz kutakodni a válaszok után. A tanácsokat, segítséget kérő leveleket a timea.sereg@24.hu email címre vagy a szakértő weboldalán, az stterapia.hu oldalon üzenetben küldheted el, a válaszokat pedig itt, a 24.hu-n közöljük. A feladók névtelenségét természetesen garantáljuk.

Szexuálterapeuta szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta