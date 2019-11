A lottónyertes három ház árát szippantotta el, és több mint kétmilliárdot költött piára és 4000 nőre

Azt mondja, a nyereményének köszönheti a legjobb 10 évét, de azt is bevallja, ha nem fogyott volna el, talán ma már nem is élne.

Mindössze egy fontért váltotta meg élete tíz legboldogabb évét Mickey Carroll. 2002-ben, az akkor 19 éves férfi 9,7 millió fontot – mai értékén 3,8 milliárd forintot – nyert a lottón, hogy aztán megkapja a „lottós fajankó” becenevet, mivel a teljes összeget drogokra, alkoholra és prostituáltakra költötte – írta a Mirror. Vagyis nem az egészet, 4 millió fontot ebből a családjának, és gyereke anyjának adott. Amikor megnyerte a főnyereményt, akkor volt a nő, Sandra hét hónapos terhes a lányukkal. 2003-ban még összeházasodtak, de a nász rövid életű volt, mert Carroll folyamatosan megcsalta a feleségét.

A világ számos bordélyát bejárta a haverjaival, állítása szerint 4000 nővel feküdt le a pénzből. Na meg kábítószereket és alkoholt is vásárolt, nem kis tételben. Elmondása szerint addig ki sem kelt az ágyból, míg nem szívott el három csík kokaint és nem ivott meg fél üveg vodkát. Egy nap összesen legalább két üveg vodkát fogyasztott el.

A törvényekkel is többször meggyűlt a baja Carrollnek, 30-szor kellett megjelennie a bíróságon, 2006-ban egy balhé után börtönre is ítélték. Volt egy luxusingatlana is Norfolkban, de teljesen tönkretették a bulikkal, illetve

Volt két másik házam is, de elszippantottam azokat is.

Egy csomóan rajta élősködtek, akik persze el is tűntek, ahogy a pénz kezdett elfogyni. Emellett haragosai is lettek szép számmal, egy nap arra kelt, hogy mind a hat rottweilerének elvágták a torkát. De olyan is volt, mikor azzal fenyegették meg, hogy a lányát és az egész családját feldarabolják.

Veszélyes alakok voltak, egy liverpooli banda, szóval fizettem nekik 130 ezer fontot.

A pénz ahogy jött, úgy el is fogyott, 2013-ban Carroll már az utcán találta magát, és a hírneve miatt nehezen talált munkát.

Az állásinterjúkon azt mondták nekem, hogy »csak látni akartuk, hogy tényleg te vagy az vagy sem«.

Aztán végül egy sütigyárban kapott munkát, majd egy vágóhídon. Itt dolgozott öt éven keresztül, egészen addig, míg be nem zárták. Azóta is hiányzik neki ez az állása, mondta a lapnak. Egy albérletben él, szegény, de nem bánja, mert legalább nem kell állandóan azt figyelnie, hogy valaki megtámadja, kirabolja.

Úgy gondolom, hogy szerencsés vagyok, hogy életben maradtam. Ha még mindig lenne pénzem, valószínűleg alulról szagolnám az ibolyát.

Kiemelt kép: Facebook/Mickey Carroll