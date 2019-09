A frászt hozta az emberekre a tetőn leselkedő puma, aztán kiderült az igazság

Intenzív osztályon a világ legidősebben szülő nője és a férje is

Teljesen átlagosnak tűnt egy oregoni nő napja, míg nem egy reggel cigiszünetre ment ki lakása udvarára. A szomszéd ház tetejéről viszont egy puma nézett vele farkasszemet, és mivel úgy tűnt neki, hogy az állat figyeli őt, ezért elmenekült. „Kimentem, hogy rágyújtsak, és észrevettem, hogy engem bámul. Feldúltnak tűnt és egy percen át csak bámult” – számolt be a történésről az oregoni KMTR hírügynökségnek az Alysha Sifford nevű nő.

A helyi média az elbeszélés alapján figyelmeztetni kezdte az olvasókat, hogy óvakodjanak a környéken járkáló pumától. A hír eljutott a szomszédhoz, John Forresthez is, aki nevetve hívta fel a KMTR-t, hogy tudassa velük: a veszélyes puma valójában egy műgyantából kiöntött oroszlánfigura, amit ő maga helyezett a tetőre.

„Úgy gondoltuk, tök menő helye lesz ott” – mondta el a lapnak. Elmondása szerint egy barátjával közösen marketing céllal rakták fel az állatot a tetőre, hogy a garázsukban nyitott régiségkereskedésre felhívják a figyelmet. Sikerrel is jártak, több ezren fotózták le és osztották meg a magasból leskelődő pumát. Igaz, számos olyan reakciót kaptak, amikor az emberek inkább dühüknek adtak hangot, amiért a frászt hozta rájuk a figura.

„Egy nő kiabálni kezdett velem, hogy nem jön ki a garázsból, mert egy puma van a tetőn. Még a 911-et is tárcsázta”- mesélte Forrest a lapnak, aki azóta a Facebookon is megosztotta, hogy nyugodtan térjenek be hozzá az üzletbe, a vadállat nem igazi.