Mesebeli tájjá változott a befagyott Michigan-tó

Idén az amerikai Michigan-tó több mint felét jég borította, és most, hogy megérkezett a tavasz, a tó elkezdte levedleni magáról fagyott páncélját. A víz mozgása a partok felé kezdte el sodorni a jeget, mesebeli tájjá változtatva a tájat a tó keleti partján található South Haven városánál – írta az MLive című amerikai lap.

Az MLive fotósa pedig kedden csodaszép fényképeket készített a nem mindennapi látványosságról.

https://www.facebook.com/mlive/photos/a.10150107189778896/10157287474723896/?type=3&theater

https://www.facebook.com/mlive/photos/a.10150107189778896/10157287474753896/?type=3&theater

https://www.facebook.com/mlive/photos/a.10150107189778896/10157287474808896/?type=3&theater

https://www.facebook.com/mlive/photos/a.10150107189778896/10157287475703896/?type=3&theater

https://www.facebook.com/mlive/photos/a.10150107189778896/10157287475768896/?type=3&theater

https://www.facebook.com/mlive/photos/a.10150107189778896/10157287476203896/?type=3&theater

https://www.facebook.com/mlive/photos/a.10150107189778896/10157287480708896/?type=3&theater

.@PureMichigan moment: Gorgeous blue ice shards are piling up along the Lake Michigan shoreline 😍 This is the awesome scene in @SouthHavenMI https://t.co/hut9NmbgTH

📷: @Bissell2300 of @MLive/@Kzoo_Gazette pic.twitter.com/h72AbbNNoQ

— MLive (@MLive) March 20, 2019