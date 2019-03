Jameela Jamil Khloé Kardashiannak: Okos nő vagy, legyél okosabb ennél

A The Good Place sztárja, Jameela Jamil egy ideje már hadat üzent valósággal a Kardashianoknak és egyéb influenszereknek, akik reklámozott termékeikkel a fiatal lányok testképzavarát idézik elő, olykor dühösen, olykor nagyon viccesen, időnként mindkettőt egyszerre.

Most Khloé Kardashian reklámozta azt a hashajtó terméket, amire Jamil különösen ki van élezve. Kardashian a hasát mutogatja a posztban, azt állítva, hogy két hét alatt már látszik a termék hatása.

Jamilnek több se kellett, rögtön írt is a poszt alá egy hosszabb kommentet, hogy számonkérje Kardashiant, amiért káros terméket reklámoz ő is.

Ha túl felelőtlen vagy ahhoz, hogy, felvállald, hogy személyi edzőt, táplálkozási szakértőt, esetleg saját séfet, és plasztikai sebészt is igénybe veszel, hogy elérd ezt a külsőt, a hashajtó termék helyett, amit reklámozol, vagy elmond legalább a mellékhatásait ennek az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal által nem jóváhagyott terméknek – úgy, mint görcs, hasfájás, hasmenés, és dehidratáció -, amiről a legtöbb orvos azt állítja, hogy egészségtelen, akkor kénytelen leszek ezt én megtenni.

Jelezte továbbá, hogy érti, hogy Khloé is áldozat ebben a rendszerben, éppen ezért nem kéne annak a problémának a részévé váljon, ami őt is érintette.

Rettenetes, hogy a szórakoztatóipar addig nyomasztott, amíg ráfixálódtál a külsődre. Ez a média hibája. De kérlek, most ne csináld te is ugyanezt másokkal, és okozz kárt más lányoknak, úgy, ahogy téged is bántottak. Okos nő vagy, legyél okosabb ennél.