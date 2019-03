Ariana Grande amerikai koncertjein a résztvevők regisztrálhatnak szavazni

Ariana Grande-nak a napokban elkezdődött Albany-ban, New York államban az új, Sweetener világturnéja, amivel nem csak szórakoztatni próbál úgy tűnik, de rajongóit politikailag tudatosabbá is próbálja nevelni. Az énekesnő összefogott a HeadCount nevű szervezettel, akik minden amerikai koncertjére felállítanak egy standot, ahol a koncertlátogatók regisztrálhatnak szavazáshoz. Amerikában ugyanis regisztrálni kell mindenkinek a szavazáshoz külön, miután betöltötte a 18-at, anélkül nem szavazhat, ezt viszont sokan nem feltétlenül tudják, ha még nem szavaztak. Ezen próbál segíteni Grande a szervezettel összefogva, akik nem csak regisztrálják szavazáshoz a résztvevőket, de egyben szavazásokról értesítőket is küldenek hozzá, vagy éppen emlékeztetőt a regisztrációhoz azoknak, akik még nem töltötték be a 18-at például – írja a HuffPost.

Ariana had booths where you could register to vote. Even though I’m already registered I was able to sign up for text alerts and got the cutest voting sticker! #SweetenerWorldTour #SWTAlbany pic.twitter.com/ZUXPzMg0m4 — Ashley 🐍 (@g1veharryaoscar) 2019. március 19.

A szervezet korábban már Jay-Z és a Dixie Chicks countrybanda koncertjein is csinált hasonlót az adott zenészek kérésére. Sőt, koncert közben egy videót is vetítenek, ami a regisztráció, és úgy önmagában a szavazás fontosságára próbálja felhívni a fiatalok figyelmét.

while khloé kardashian uses her platform to tell people to love racists, ARIANA GRANDE uses hers to ask the youth and following she has to vote to fight oppression (and racists)#SweetenerWorldTour pic.twitter.com/fecmiMlVwx — been a trans bitch clockiana (@heresalbert) 2019. március 19.



