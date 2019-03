Az énekesnő évek óta szoros barátságban áll Quincy Jonesszal, így amikor az Egyesült Államokban tölti az idejét, rendszeresen részt vesz a nála tartott bulin. Ott pedig elég sok ismert ember meg szokott fordulni.

Radics Giginek most Pharrell Williamsszel sikerült személyesen is találkoznia, akivel közös fotót is készített, de posztjában például Chris Tucker oldalán is mosolygott egyet.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gigi Radics (@gigiradics) által megosztott bejegyzés, Márc 18., 2019, időpont: 11:59 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@gigiradics