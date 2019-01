Radics Gigi egy festmény előtt mutatta meg a combjait

Az énekesnő – ahogy már több éve – most is Amerikában tölti a téli hónapokat a családjával. Néhány napja meg is érkeztek Los Angeles-be és elkészültek az első posztok is Radics Gigi közösségi oldalára.

Az egyiken például egy festményben gyönyörködik, legalábbis a leírás szerint, csak a fotón pont háttal ül neki. Mondjuk így jobban látszanak az énekesnő combjai is, amik elég hangsúlysak a párducmintás miniruhában.

Kiemelt kép: Instagram/@gigiradics