Harry herceg és Meghan szakítanak Katalinékkal

Csütörtökön jelentették be hivatalosan, hogy Harry herceg és Meghan Markle elköltözik a Kensington palotából, és pénzügyileg is teljesen függetlenedik Vilmostól és Katalintól. Vilmos a The Daily Mail szerint kikérte nagyapja, Fülöp herceg tanácsát a témáról, aki biztosította a leendő királyt arról, hogy Harryéket a család továbbra is támogatja.

A költözés inkább a két pár alkalmazottjaira és pénzügyi csapatára vonatkozik, hiszen Harry és Meghan a baba születésének idején Windsorban fognak élni, ahová a hivatalos verzió szerint azért rendezkednek be, hogy kicsit nyugodtabban nevelhessék a gyereket. A pletykák azonban már ekkor is arról szóltak, hogy a költözés valódi oka a két család közötti viszálykodás. Arról korábban is volt már szó, hogy Meghan teljesen máshogy éli az életét, mint ahogyan azt a Buckingham palotában megszokhatták, így elég sok konfliktusa volt már a beosztottaival is.

A jelenlegi költözés során Harry és Meghan csapata a Buckingham palotába helyezi át a székhelyét, Vilmos és Harry pedig pénzügyileg is teljesen szétválnak egymástól. Vilmos és Katalin továbbra is a Kensington palotában fognak élni és dolgozni.

Katalin már korábban is egyértelművé tette, hogy Vilmos királlyá válása után is a Kensington palotában kíván maradni a család, a hivatalos álláspont szerint a költözésre is azért volt szükség, hogy megkezdődjenek az előkészületek arra, hogy a leendő király teljesen a saját lábán álljon – jelentsen ez bármit is a királyi családban.