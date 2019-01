Pillanatok alatt dőlt össze a tökéletesnek hitt élet! Végül ez a szer segített Júlián (X)

Júlia úgy érezte, összeomlott az élete. Fájt mindene, egekbe szökött a vérnyomása, és szinte menekült a gyerekei elől. Muszáj volt szabadságot kivennie, mert undor fogta el, ha a munkahelyére gondolt. Olvassa el a történetét, nehogy úgy járjon, mint Júlia!

A negyvenkét éves Júliának látszólag mindene megvolt: két gyerek, szép ház, jó munkahely és egy tökéletes férj. Az asszonyt sokan irigyelték, mondván, mekkora szerencséje van, ilyen idill keveseknek jut az életben. Ám senki sem látta mi van mindezek mögött, mennyire fáradt mindig Júlia, mert folyamatosan túlhajtja magát, csak hogy megfeleljen az elvárásoknak.

A mókuskerékből nincs kiszállás

– Minél többen mondogatták, milyen szép család vagyunk, annál inkább meg akartam felelni ennek az ideálnak. Sokan példaképnek állítottak be, mondván, még a munkahelyemen is milyen sikeres vagyok. Nem bírtam ezt a terhet, a tökéletességért folytatott harc bedarált – sóhajt Júlia. – Reggel korán keltem, reggelit készítettem mindenkinek, sorra kivasaltam a ruhákat, elvittem a gyerekeket az iskolába, utána rohantam a munkahelyemre. Középvezető vagyok egy nagyobb cégnél, nagy a felelősség a vállamon. Egész nap értekezleteken ültem, úgy éreztem, soha nem jutok a munkám végére. Amint kiléptem az irodából rohantam a gyerekekért, különórákra vittem őket, közben bevásároltam, észben tartva, kinek mi a kedvence, mit nem szeret. Útközben a gyerekekkel beszélgettem, otthon vacsorát főztem, és mire este elcsendesedett a ház, a gondolataimmal maradtam.

Folyamatosan betegíthet a stressz

Folyton a teendőim jártak a fejemben, mit nem csináltam meg, mit kéne még tennem. Eközben magamra és a férjemre semmi időm nem maradt. Fájni kezdett a nyakam és a hátam, és a vérnyomásom is egyre gyakrabban volt magas. De engem nem érdekeltek az intő jelek, hiszen nem adhattam fel a tökéletesség látszatát. Egyre idegesebb voltam, éjjelente nem aludtam, a férjemmel és a gyerekeimmel is kiabáltam, míg eljött a nap, amikor úgy éreztem nem bírom tovább. Ne jöjjön a közelembe se férj, se gyerek, se munkatárs. Csendet akarok! Betelefonáltam a céghez, közöltem velük, hogy beteg vagyok, és nem tudom, mikor megyek dolgozni legközelebb. Biztosan megdöbbentek, hiszen korábban szinte sose hiányoztam. A családot nem várta reggeli, sem frissen vasalt ruha – emlékezett vissza a szörnyű napra Júlia. – A férjem, Gábor megsajnált. Korábban is próbált beszélni velem, de nem hallgattam rá.

Fájdalommal figyelmeztet a test

Pedig a férj idősebb és tapasztaltabb Júliánál, ötvenéves korára sok mindent megélt már.

– A férjem nálam sokkal tudatosabban él. Hiába mondta nekem, hogy túlhajtom magam, sokszor próbált szólni, hogy a pihentető alvás milyen fontos, csak legyintettem. Pedig igaza lett. Ördögi körbe kerültem, túlpörögtem, állandóan feszült voltam, és hiába figyelmeztetett a testem, nem akartam tudomást venni róla. Gábor felidézte, hogy emlékezzek, ő is volt már ilyen helyzetben: évekkel ezelőtt fájt a gyomra, emésztési problémái voltak a folyamatos stressz miatt. Ő ajánlotta nekem a Sedacur fortét is, amiről tudtam, hogy szedi, de azt gondoltam, hogy nekem nem kellenek a pirulák. Kezdetben vonakodtam, végül én is vettem egy dobozzal a patikában.

A gyógyszer, ami segített: nappal nyugtat, éjjel altat

A Sedacur forte nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában, vény nélkül kapható növényi gyógyszer, amely három gyógynövény kivonatát tartalmazza. A macskagyökér (valeriána) és a komló hatóanyagai nyugtató, feszültségoldó hatásúak, míg a citromfűlevél az ideges eredetű gyomor- és szívpanaszokat enyhíti. Számos szintetikus altató-, illetve nyugtatószerrel ellentétben, ezekkel a gyógynövényekkel függőség nem alakul ki. A Sedacur forte nem befolyásolja a koncentrációt, és az autóvezetéshez szükséges képességeket sem.