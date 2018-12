Végig a halott fiút gyalázta a pap a gyászszertartáson

Öngyilkossága miatt bűnösnek nevezte.

Maison Hullibarger, egy 18 éves temperance-i (Michigan) fiú december 4-én véget vetett az életének.

Az amúgy is tragikus helyzetet sikerült még borzasztóbbá tennie annak a katolikus papnak, aki a tinédzser gyászszertartásán beszélt. December 8-án a temetés előtt a templomban búcsúztak Maisontól a szerettei és a barátai. Don LaCuesta atya prédikált, ám beszédében nem a kitűnő tanuló, kiváló sportoló fiú életének főbb eseményeire tért ki, hanem azt

hangsúlyozta, hogy a fiú – lévén, hogy önkezével vetett véget életének – nem biztos, hogy a Mennyországba jut. Bűnösként emlegette Maisont, és folyamatosan szajkózta, hogy a tinédzser megölte magát; a fiú apja szerint a pap legalább hatszor mondta ki az öngyilkosság szót.

A hozzátartozók nem hittek a fülüknek, a fiú barátai közül többen zokogva hagyták el a templomot.

A szülők a szertartás előtt részletesen meséltek a papnak a fiukról, LaCuesta végig jegyzetelt, de beszédében egy szót sem mondott el abból, amit hallott, csak az öngyilkossággal kapcsolatos nézeteit hangoztatta.

Az apa egyszer oda is ment hozzá a gyászbeszéd közben, és a fülébe súgta, hogy fejezze be Maison gyalázását, de a lelkipásztor tovább folytatta a rettenetes prédikációt. A templomi búcsúztató után a szülők megkérték a papot, hogy a temetőbe már ne is menjen velük.

A család panaszt tett az eset után, lett is következménye: Detroit érseke bejelentette, hogy LaCuesta atya mostantól nem cerebrálhat temetést, az istentiszteletekre szánt prédikációinak szövegét pedig be kell mutatnia feljebbvalójának.

Tudomásunkra jutott, hogy egy amúgy is nagyon nehezen viselhető helyzet lett még rosszabb, ezért elnézést kérünk

– közölte az érsek.

Hogy mi vezetett a tragikus öngyilkossághoz, arról nem szólnak a tudósítások, mindössze annyi derül ki az egyik hírből, hogy Maison iskolai amerikaifutball-edzője terrorizálta a fiút és a csapattársait is, ezért a szülők megkérték, hogy ne menjen el a temetésre. Az edző mégis megjelent, majd miután a család felkérte, hogy távozzon, hazament, és a Facebookon gúnyolódott a gyászoló famílián. Ezek után felmentették állásából.

Figyelem! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

via Newsweek