Ezért vagyunk minden télen fáradtabbak

Rövidülnek a nappalok, és ahogy hidegebbre fordul az idő, úgy töltünk egyre kevesebb időt a szabadban, és szinte alig mozgunk. A következmény fáradtság, lehangoltság, energiahiány, mindezek együtt pedig szezonális depressziót jelezhetnek.

Mi az a szezonális depresszió?

A tél közeledtével nem csak a jó időnek van vége. Rövidülnek a nappalok, csökken a napsütéses órák száma, az emberek pedig egyre kevesebb időt töltenek a szabadban, vagy mozgással. A körülmények és az életmód változásai az egészségre is negatív hatással lehetnek: fáradékonyság, fokozott alvásigény, energiahiány és lehangoltság, vagyis a szezonális depresszió tünetei jelentkezhetnek.

A bezártság miatti, kabinlázként is emlegetett depresszió a téli hónapokban egyre több embert érint. Az időjárási viszonyok miatt négy fal közé szorított emberek ritkábban mennek ki a szabadba, ezért kevesebb napfény éri őket. A fény, illetve a fény hiánya pedig komoly hatással van a közérzetünkre, és a lelki egyensúlyunkra.

A szezonális depressziónak ismert a nyári változata is, ez azonban kevésbé gyakori. Főbb tünetei, így például az álmatlanság, nyughatatlanság, szorongás, étvágytalanság, fogyás sokkal inkább a „klasszikus” depresszióra jellemzőek.

Mik a tünetek?

Számos tünet alapján merülhet fel a szezonális depresszió gyanúja, a tünetek azonban kevésbé specifikusak, azaz más betegséghez, például krónikus fáradtsághoz, alacsony vércukorszinthez, vagy bipoláris zavarhoz is társulhatnak. A tünetek téli hónapokban való megjelenése utalhat szezonális depresszió jelenlétére.

A depressziós epizódok éveken keresztül, jellemzően egy évszakhoz kapcsolódva ismétlődhetnek. Az év más szakaszaiban az érintett páciensek tünetmentesek.

Van néhány jó tanács, amelyek betartásával enyhíteni lehet ezeket a tüneteket.

Hogyan enyhítsük?

A szezonális depresszió akár el is kerülhető rendszeres testmozgással. A téli időszakban általában kissé begubózunk, jellemzően passzívabbak vagyunk, mint nyáron, és ezt nemcsak a testünk, de a lelkünk is megérzi. Ha naponta csak fél órát mozgunk, legyen az torna, vagy akár csak egy kis séta a szabadban, máris jobban érezzük magunkat.

A kinti mozgás többet segíthet, mivel így a szervezetünk a téli időszakban is könnyebben juthat D-vitaminhoz. A mozgás egyúttal az immunrendszerünk megerősítéséhez is hozzájárul, és segíti az úgynevezett boldogsághormon felszabadulását, ezért lelkileg is jobban érezzük magunkat tőle.

Bár a téli depressziót inkább az aluszékonyság jellemzi, ám az alvás esetében a mennyiségnél talán még fontosabb a minőség: hiába alszunk sokat, mert ha az nem pihentető, akkor bizony fokozódhatnak a depressziós tünetek. Ezért, lehetőségeinkhez mérten, törekedjünk arra, hogy napközben töltsünk minél több időt a szabadban, mert a jó levegő és a mozgás okozta kellemes fáradtság valóban pihentető éjszakához segíthet bennünket.

