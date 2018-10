Ennyit kellene szexelnünk

A legtöbb embernek van egy idális szám a fejében arról, mennyit kellene szexelnie, és ehhez viszonyítja partnere igényeit. Csakhogy egyénenként és páronként is változó, mennyi az ideális szex. Nagyjából elmondható, hogy a kezdeti fellángolós időszaknak a fele az ideális.

A szex gyakorisága egyike a legfőbb párkapcsolati problémáknak: míg a kapcsolat elején elég sűrű, a szenvedély csitulásával a szexuális élet gyakorisága is elcsitul. A legtöbb olvasói levél és a legtöbb kliens szexuálterápián a szex ritkasága miatt keres meg, férjek és feleségek egyaránt ki vannak akadva azon, hogy a másik nem igazán vágyik a szexre.

Az aktív szexuális élet nem konkrét számokról szól, hanem egészen másról: a saját igényeinkről, amit össze kell egyeztetnünk a szerelmünkével.

Így tehát nincs olyan, hogy heti x mennyiségre mindenkinek szüksége van, és aki ettől eltér, azt azonnal kezelni kell, mert vele probléma van. Ez téves nézet. Vannak párok, akiknek a heti négy szex a normális, és vannak, akik kéthavonta is bőven megvannak a szexszel – ők mindannyian elégedettek a szexuális életükkel. Mások vagyunk, mások az igényeink.

Na de mennyit?

A párkapcsolat eleje a szenvedélyről szól, amikor mindkét fél szó szerint „szerelmesre szeretkezi” a másikat, és megszűnik minden más a világon. A munkahely, barátok, családtagok háttérbe szorulnak, és beszűkül a szerelmespár világa. Ez teljesen jó, csakhogy nem sokáig fenntartható állapot, ahogyan a szexuális együttlétek száma sem az. Idővel az élet más fontos dolgai is visszatérnek mindkét fél életébe, és ezzel együtt a szex picit ritkul, rövidebb ideig tart, ahogyan egyre könnyebben kielégítik egymást a partnerek.

A szexuális együttlétek száma a nyugodtabb időszakban akkor ideális, ha nagyjából a fele annak, mint amennyi a kapcsolat elején volt.

Ha tehát heti négy-öt alkalommal történt szex, akkor a heti két alkalom ideális lehet mindkét félnek, ha pedig ennél kevesebb, akkor a heti, havi 2-3 alkalom lehet a közös nevező. Amikor a párok terápián a szexhiány miatt beszélnek a gondokról, általában a legtöbben – főleg a nők, anyák – azt a kérdést teszik fel, hogy mégis mikor lenne erre idejük.

És mégis mikor?

A mikorra az a jó válasz, hogy körülbelül akkor, amikor a párkapcsolat elején is csinálták. Ha főleg esténként, akkor az esti időszakban, ha inkább hétvégén, akkor a hétvégi napokon kellene időt szánni az együttlétekre. A hosszú távú párkapcsolatokban, házasságokban bármilyen hülyén is hangzik, a spontán szex mint olyan, nem kivitelezhető, a tervezett szex is ugyanolyan élvezetes lehet. A spontán szex szuper, ha van, de gyerekek, háztartási munkák, hobbik, a munkahely, baráti élet, családi élet mellett nehezen lehet összehozni. A kirándulások, utazások ezekre adhatnak alkalmat, de a szürke hétköznapokban is fontos a szexuális együttlét.

A legtöbb házaspárnál a lakás elrendezése és a közös szokások akadályozzák a szexuális életet. Például a gyerekek szobája a szülőkéből nyílik, így a gyerek bármikor átsétálhat rajtuk, éjjel is. Ez biztos, hogy akadályozza a szexuális életet, a nők többsége képtelen ilyen helyzetben elengedni magát. Az éjszakai, esti szex így természetesen neheze jöhet szóba, viszont azokon a napokon, amikor a gyerekek később érkeznek az egyéb elfoglaltságaik miatt, a délután alkalmas lehet a szexre. Amennyiben a fürdőszoba privát tér, és nem ott van a vécé is, akár ott is történhet a szex este vagy reggel, ezt is érdemes tervezni, közös tusolással, közös esti fürdéssel. A zárható konyha is jó ötleteket adhat az esti szexre, de akár a kocsiban is van lehetőség reggel vagy délelőtt egy lopott félórára.

Mit is takar pontosan a jó szex?

A szex szó sokaknál egyet jelent a közösüléssel, a behatolással zajló szexszel, egyszerre zajló orgazmussal. Holott az orgazmus nélküli együttlét is lehet szex, a csókolózás, simogatások, a petting is felér a szexszel. Az érzéki masszázs, a lassú, finom fürdetés gyertyafényben, kölcsönös maszturbálás, kézzel, szájjal kielégítés is mind a szex részei. A jó szex fogalma teljesen szubjektív, és ez az, amit érdemes egymással tisztázni, kinek mit jelent a jó szex, és mikor volt ilyenben együtt részük. Természetesen a korábbi kapcsolatok, partnerek ne kerüljenek szóba, hiszen az összehasonlítás bántó lehet.

A közösen megélt szép pillanatok jó kiindulópontjai a beszélgetésnek arról, kinek mit jelent a jó szex. Bátran tegyük fel a kérdést, melyik szexünket szerette a másik a legjobban, és jegyezzük meg, hol történt, hogyan, milyen napszakban, ki kezdeményezett. Ezekből együtt párat összeszedve azonnal körvonalazódhat, hogy az adott párnak mik a közös szexuális szokásaik. Az egyéni igények természetesen eltérhetnek, vannak férfiak, akik naponta igénylik a szexet, és vannak nők, akiknek elég havonta egyszer. Akkor van gond, ha nagyon eltérő a két ember igénye, és nehezen összeegyeztethető, ez esetben szakember segítségét érdemes kérni.

Általánosságban azonban kijelenthető, hogy nincs olyan, hogy tökéletes szexuális partner, akivel minden klappol, a mennyiség és a minőség is, ezt évek alatt alakítja magának egy pár. A párkapcsolatokban általában az egyik fél többet szeretne, a másiknak kevesebb is elég, így egyikük maszturbálással oldhatja meg a hiányt, a másikat pedig ebbe a játékba bátran érdemes belevonni időnként, ha kedve van hozzá.