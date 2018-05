Jolly: Korábban azt írták, hogy póthajú köcsög vagyok

A mulatós a napokban kopaszra vágatta a haját. A rajongóit annyira meglepte a változással, hogy többen el sem akarték hinni. Jolly most elmondta, hogy miért szabadult meg a frizurájától.

A rajongóknak nagyon nem jön be az énekes kopasz feje.

– kezdte a Borsnak Jolly, aki hozzátette, nem foglalkozik a kritikákkal, mert bármit is csinál beszólásokat mindig kap. Neki ráadásul tetszik is a kopaszság.

Most azt írják, növesszem vissza, amikor meg volt hajam, akkor azt írták, hogy póthajú köcsög vagyok. A hangom és a személyiségem szerencsére kopaszon sem változik. Megmondom őszintén, nekem tetszik, szerintem jól áll, és mivel a frizurám ápolása mindig sok időt vett igénybe, örülök, hogy most ezzel is kicsit kényelmesebb lett az életem.