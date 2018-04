Nincs kifogás, egyszerűen muszáj ma kimenni a szabadba

Most, hogy egy elég jó évszak, a tavasz kezd eltünedezni az életünkből, hiszen a télikabát levetése és egy rövidke átmenet után máris a küszöbön van az izzasztó forróság, érdemes még jobban megbecsülni a hamisítatlan tavaszi időt, annak is a legkellemesebb változatát, amiben ezen a vasárnapon részünk lesz.

Mindenekelőtt sok-sok napsütésre számíthatunk, 23 és 27 fok közötti hőmérséklettel, azaz jó meleg lesz, de azért még nem kell lefordulni a bicikliről a forróságtól, és a széltől se kell óvni a gyerekeket, legfeljebb enyhe szellő fújdogál majd. Kivétel lehet ez alól északkelet és a Nyugat-Dunántúl, ahol erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, és délután néhol zápor, zivatar is kialakulhat.

Ezzel együtt annál is inkább tanácsos minél több időt a szabadban tölteni, mert jövő héten, ha nem is drasztikusan, de kicsit elromlik az idő, hétfőre felhőket, keddre és csütörtökre esőt prognosztizál a Kiderül.hu, hétvégre pedig a hőmérséklet is visszaesik.