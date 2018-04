Egész nap baglyok stírölik az irodistákat

Az irodában feltehették angolosan a kérdést: mi az ördög ez a disznó-owl?

Valahol az Újvilágban történhetett az a természeti csoda, amiről a Mashable ír. Egy Michael Lens nevű alak tette ki a Twitterére a fotót arról, hogy három kövér bagoly bámul be egy iroda ablakán, a párkányon gubbasztva.

Owls were born on my colleague’s windowsill a few weeks ago and I. Just. Can’t. Even. pic.twitter.com/W6ZjP5TCZ6 — Michael Lens (@mc_lens) April 11, 2018

Nem véletlen a gátlástalan stírölés: a baglyok a közelben születtek, és ráfüggtek a benti mozgolódásra, biztos olyan nekik egy iroda élete, mint egy mozifilm. Persze az internet vicces dolog, a twitterezők rögtön elkezdték megfejteni, mi járhat a huhogó predátorok fejében. Egyikük szerint azt gondolják, “Tudjuk, hogy pornót nézel, Greg!”

Look at their faces! "We know you're watching porn Greg." — Pam Mifsud (@drunkvegans) April 12, 2018

Egy másik Humor Herold pedig feltette a kérdést (utalva a Harry Potter baglyokkal működő varázspostájára, valamint a mágikus társadalom tankötelességi korhatárára), épp betöltötte-e valaki a 11-et az irodában?

Did someone in your office recently turn 11? #HogwartsLetter — Miss Em Zee (@MissEmZee) April 11, 2018

(Kiemelt kép: Twitter/ Michael Lens)