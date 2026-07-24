Az első sor

– válaszolta Radnai Márk a nyomtatott Magyar Hangnak adott interjújában arra a kérdésre, hogy a Fideszből kik kerülhetnek a vádlottak padjára.

A Tisza Párt alelnöke, aki egyben működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos és parlamenti képviselő, egy visszakérdezés után kicsivel jobban kifejtette a kijelentését:

Amikor azt mondjuk, hogy Fidesz, és az első tíz embert felsoroljuk. Ők.

Radnai szerint a volt kormánypárt vezetőinek elszámoltatása reális lehet, és ezt – mint fogalmazott – nem politikai bosszúból mondja, hanem az összefonódások és a korrupció miatt.

A kormánybiztos azt mondta, nem csak a Fideszre vonatkozik az, hogy a bírósági eljárás után megkapják a büntetésüket azok, akik megérdemlik.

Pokorni Zoltán akkori Fidesz-alelnök 2010-ben azt mondta, hogy az elsőnek közülük, aki belenyúl a közösbe, annak levágják a kezét. A riporter ezt a mondást felidézve megkérdezte Radnaitól, hogy mi lesz azzal a tiszás politikussal, aki belenyúl a közösbe. A Tisza-alelnök azt válaszolta, hogy aki ezt teszi, annak azonnal mennie kell, legyen bármilyen magas beosztásban.

Arra a kérdésre viszont, hogy Magyar Péter pótolható-e, Radnai Márk azt mondta:

Magyar Pétert nem. Az ő személye speciális, mert az egész Tisza és a rendszerváltás gondolatisága az ő személyében összpontosul, és rajta van a legnagyobb felelősség. Őt biztos, hogy – ezt most ki merem jelenteni – korrupcióval nem tudják megvádolni. Sokféle kritika és vád érheti, de az, hogy ő korrupt lenne, az nem.

Radnai Márk a 24.hu-nak adott interjújában már részletesen beszélt a kormánybiztosként rá bízott feladatokról. Ennek részeként egy olyan platform létrehozásán dolgoznak, amellyel teljesen megújítanák a társadalmi egyeztetés intézményét és az állampolgárok részvételét a politikában. A Magyar Hangnak most azt ígérte, hogy egy hónapon belül valami olyannal fognak találkozni az emberek, amit már szerinte is társadalmi egyeztetésnek lehet nevezni. Emellett a társadalmi és adaptációs központként nevezett csapatával egy átfogó digitális felületet létrehozását is tervezi, amellyel a kormányzat működését reformálnák meg.