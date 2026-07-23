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Belföld

Szatmáry Kristóf Tusványos: az elnökségben ülő emberek kétharmadát elvihetik vezetőszáron

Bohár Dániel, Hegedűs Barbara és Szatmáry Kristóf a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor pódiumbeszélgetésén 2026. július 23-án.
Kőrös Gábor / 24.hu
Bohár Dániel, Hegedűs Barbara és Szatmáry Kristóf a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor pódiumbeszélgetésén 2026. július 23-án.
admin Ősze András
2026. 07. 23. 14:28
Bohár Dániel, Hegedűs Barbara és Szatmáry Kristóf a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor pódiumbeszélgetésén 2026. július 23-án.
Kőrös Gábor / 24.hu
Bohár Dániel, Hegedűs Barbara és Szatmáry Kristóf a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor pódiumbeszélgetésén 2026. július 23-án.
Hegedűs Barbara fideszes országgyűlési képviselő, Szatmáry Kristóf, a Fidesz Budapesti Választmányának elnöke egy panelbeszélgetésen Bohár Dániellel közösen gondolkozott a párt előtt álló új kihívásokról. A Tisza példáján felbuzdulva a politikusok a Parlamenten kívüli közösségépítésben látják a jövőt.

A miniszterelnöki és a képviselői ciklus korlátozása nem Orbán Viktor ellen szól, mert akkor a szabály akár 20 év is lehetett volna, ez hosszútávon a magyar nemzet ellen szól

– jelentette ki Szatmáry Kristóf, a Fidesz Budapesti Választmányának elnöke egy panelbeszélgetésen Tusványoson, aki Hegedűs Barbara fideszes országgyűlési képviselővel és Bohár Dániellel beszélgetett az új politikai kihívásokról.

A Fidesz politikusai kétségbe vonták az ellenzéki parlamenti politizálás értelmét, helyette a Tisza példáján felbuzdulva a Parlamenten kívüli közösségépítésben látják a jövőt. 

„Egy ütős Fidesz-frakció”

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