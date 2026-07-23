Szatmáry Kristóf Tusványos: az elnökségben ülő emberek kétharmadát elvihetik vezetőszáron

A miniszterelnöki és a képviselői ciklus korlátozása nem Orbán Viktor ellen szól, mert akkor a szabály akár 20 év is lehetett volna, ez hosszútávon a magyar nemzet ellen szól

– jelentette ki Szatmáry Kristóf, a Fidesz Budapesti Választmányának elnöke egy panelbeszélgetésen Tusványoson, aki Hegedűs Barbara fideszes országgyűlési képviselővel és Bohár Dániellel beszélgetett az új politikai kihívásokról.

A Fidesz politikusai kétségbe vonták az ellenzéki parlamenti politizálás értelmét, helyette a Tisza példáján felbuzdulva a Parlamenten kívüli közösségépítésben látják a jövőt.

„Egy ütős Fidesz-frakció”