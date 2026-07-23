Horváth Lóránt: Az aranykonvoj-ügy vezetett a legfőbb ügyész lemondásához

Az ukrán pénzszállítók jogi képviselője úgy véli, Nagy Gábor Bálint lemondásával megőrizheti ügyészi jogviszonyát és az azzal járó juttatásokat.

Biztos, hogy ez okozta

– válaszolta Horváth Lóránt ügyvéd az Index Konkrétan című műsorában arra a kérdésre, hogy az ukrán aranykonvoj ügye vezetett-e Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész távozásához.

Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte a következő legfőbb ügyész előtt még számos olyan ügy kerülhet elő, amelyekben érdemes lesz megvizsgálni, történt-e beavatkozás vagy nyomozati irányváltás.

Horváth ügyvédi irodája hétfőn hivatalvesztési eljárás megindítását kezdeményezte Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnöknél. Hivatalos választ nem kaptak, Nagy Gábor Bálint azonban szerdán bejelentette a lemondását.

Az ügyvéd szerint a döntést nem erkölcsi megfontolások, hanem anyagi és jogi szempontok indokolhatták. Úgy véli, a legfőbb ügyész a lemondásával megőrizheti ügyészi jogviszonyát és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat, míg egy hivatalvesztési eljárásban mindezeket elveszíthette volna.

Ez pusztán egy gazdasági megfontolás volt

– vélekedett Horváth Lóránt, aki szerint a hivatalvesztési eljárást a lemondás ellenére is indokolt lenne lefolytatni, mert a távozásáig Nagy Gábor Bálint továbbra is teljes jogkörrel vezeti az ügyészséget.

Az ügyvéd arról is beszélt, hogy szerinte az ügyészség tudatosan „középen vágta el” az aranykonvojügy nyomozati láncolatát. Példaként Hajdu Jánost hozta fel: a TEK volt főigazgatóját ugyan meggyanúsították, de nem vették őrizetbe, nem tartottak nála házkutatást, és az informatikai eszközeit sem foglalták le.

Horváth arra számít, hogy a nyomozás végül Orbán Viktor volt miniszterelnök büntetőjogi felelősségének vizsgálatáig is eljut.

Ez az az ügy lesz, ami elér a végén Orbán Viktorig

– jelentette ki. Ugyanakkor hozzátette: nincs a birtokában olyan bizonyíték, amely önmagában megalapozná Orbán meggyanúsítását, egy magasabb szintre jutó nyomozás azonban szerinte új vallomásokat és bizonyítékokat tárhatna fel.

Az aranykonvojügy márciusban kezdődött, amikor a TEK és a NAV hét ukrán állampolgárt fogott el, a járműveikben pedig mintegy 27 milliárd forint értékű készpénzt és aranyat foglaltak le. A NAV később közölte, hogy a belföldön elvégzett nyomozati cselekmények nem erősítették meg bűncselekmény elkövetését, az eljárást pedig az osztrák hatóság válaszának megérkezéséig felfüggesztették. Az elfogásnál történt esetleges visszaélések miatt külön ügyészségi nyomozás folyik.

A 24.hu már júniusban megírta a lapunk birtokába került indítvány alapján, hogy az ukrán pénzszállítók ügyvédje Orbán Viktor letartóztatásának indítványozását kéri az ügyészségtől.