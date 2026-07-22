Laczó Adrienn volt bíró, az ukrán pénzszállítók, a választási kampány során adott interjúját követően meghurcolt, majd azóta rehabilitált Szabó Bence rendőrszázados és a Fenyő-gyilkosság miatt jogerősen elítélt korábbi médiamágnás, Gyárfás Tamás ügyvédje fontolóra venné a köztársaságielnök-jelöltséget, ha konkrét felkérést kapna.

Az ügyvédnő az Indexnek azt mondta:

Roppant megtisztelő, hogy a közélet kvalifikált szereplői alkalmasnak látnak a feladatra, ahogyan rendkívül jólesik az a rengeteg üzenet, amely a nyilvánosság legszélesebb rétegeiből érkezik hozzám.

Hozzátette: úgy gondolja, hogy vannak nála ismertebb, szélesebb körben elfogadottabb emberek a feladatra, ugyanakkor, ha konkrét formában is felkérnék, fontolóra venné a jelöltséget.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Laczó Adriennt Puzsér Róbert, Fleck Zoltán és Lányi András javasolta átmeneti köztársasági elnöknek. A kezdeményezők kiemelték, hogy Laczó akkor hagyott fel a bírói hivatással, amikor úgy ítélte meg, hogy Magyarországon már nem teljesülnek a bírói függetlenség feltételei. Jelenleg a Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda partnere és vezető ügyvédje.

Az államfői poszt azután üresedett meg, hogy Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, amely hétfőn megszüntette a köztársasági elnöki megbízatását. A volt köztársasági elnök a távozását „a politikai hatalommal való visszaélés súlyos és szégyenteljes történelmi példájának” nevezte.

Sulyok utódjának elsőként Polgár Judit neve merült fel. A sakknagymester felkérését a tudományos, kulturális és sportélet tizenhat ismert szereplője kezdeményezte, majd Magyar Péter miniszterelnök is tárgyalt vele a lehetőségről, a Tisza-frakció pedig egyhangúlag támogatta a jelölését. Polgár Judit azonban visszautasította a felkérést, mert – mint írta – nem érez magában elég erőt „egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségéhez”. Török Gábor politológus ezt az új kormány első kudarcának nevezte.

Az új államfő megválasztásáig Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolja a köztársasági elnök jogköreit.

A parlamentnek Sulyok távozásától számítva harminc napon belül kell megválasztania az utódját.