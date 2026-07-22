Hivatali visszaélés miatt nyomoznak a Neptun, a Kréta és a Poszeidon ügyében

Hivatali visszaélés gyanújával nyomoz az oktatásban használt Neptun-, Kréta-, illetve az iratkezelő Poszeidon-rendszerek ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság, írja a Telex.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a július 16-i kormányzati sajtótájékoztatón mondta el, hogy a Kréta, a Neptun és a Poszeidon ügyében 40 oldalas feljelentést tettek. A miniszter szerint ezeknek a rendszereknek az esetében a verseny teljesen eltűnt, a kormány és az intézmények kiszolgáltatottá váltak, és indokolatlanul magasra emelték az árakat.

Az utolsó Orbán-kormány a választás előtti időszakban közel 20 milliárd forintnyi szerződést kötött az említett rendszerek által érintett területeken. Magyar Péter az említett tájékoztatón elmondta, hogy Fauszt Zoltánhoz, Palkovics László volt innovációs miniszter barátjához kötődnek a Tanács által bemutatott cégek.