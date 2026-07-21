Tanács Zoltán: Az elmúlt napok politikai sakkjátszmájában mindketten nyertek, de a magyar társadalom veszített

A nagysága nem a hibátlanságában, hanem a jellemében rejlik – írta Tanács Zoltán Facebook-oldalán Polgár Juditról. A tudományos és technológiai miniszter azt követően tett közzé bejegyzést a sakkozóról, hogy Polgár visszautasította Magyar Péter ajánlatát, a miniszterelnök pedig közölte, hogy a hibákért a felelősség kizárólag őt terheli.

Magyar Péter minden idők legnagyobb társadalmi felhatalmazással bíró miniszterelnöke. Két év fáradhatatlan munkájával egyesítette a társadalom többségét, és soha nem látott támogatottságot szerezve leváltotta Orbán Viktor rendszerét. Az elmúlt napok politikai sakkjátszmájában mindketten nyertek, bármit is mondanak az eseményeket kívülről figyelő elemzők és megmondóemberek

– vélekedett Tanács Zoltán, aki magyarázatul azt írta: „Polgár Judit azért, mert megmutatta, hogy emberileg, szakmailag és erkölcsileg is méltó lenne a köztársasági elnöki tisztségre. Nemcsak azért, mert tizenhat elismert magyar közéleti szereplő ajánlotta erre a feladatra, hanem azért is, mert a kialakult helyzetben felelősségteljes, átgondolt és méltóságteljes döntést hozott – még akkor is, amikor ez nyilvánvalóan nem lehetett könnyű.”

Magyar nem próbált bűnbankot találni

Magyar Péter pedig azért nyert, mert megmutatta, hogyan viselkedik egy vezető egy nehéz helyzetben. Vállalta a teljes felelősséget azért, hogy egyesek szerint túl korán állt ki egy olyan jelölt mellett, akit ő maga kiváló köztársasági elnöknek tartott. Nem másokra mutogatott, nem keresett kifogásokat, nem próbált bűnbakot találni. Megőrizte Polgár Judit méltóságát, nyíltan beszélt, végig a jó szándék vezette. Az ehhez hasonló kiállásnak a nyomát nem látni az ellenzék bukott, bújkáló, felelősséget hárító, valóságtagadó politikusai körében

– írta a miniszter, aki szerint a magyar társadalom ugyanakkor veszített. „Elveszítettük annak a lehetőségét, hogy Polgár Judit személyében olyan köztársasági elnöke legyen Magyarországnak, aki politikai táborokon átívelően is tiszteletet vívott ki magának.”

Tanács szerint ebből a történetből mindannyian tanulhatunk, azt is, hogy „a jövő köztársaságielnök-jelöltjei – bárkik is lesznek – már attól a pillanattól kezdve megérdemlik a tiszteletet és a méltóságot, hogy egyáltalán felmerül a nevük erre a szolgálatra”.

Elmaradt széles körű egyeztetés

Miután Sulyok Tamás szombat este aláírta a 17. Alaptörvény-módosítását, és ezzel távozott a köztársasági elnöki hivatalból, Magyar Péter kormányfő széles körű társadalmi egyeztetést ígért az új államfő személyéről. Másnap a kulturális-, tudományos- és sportélet számos kiemelkedő alakja a nyolcszoros olimpikon, nemzetközi sakknagymester Polgár Juditot (portrénkat itt olvashatja) ajánlotta a posztra, majd nem sokkal később Magyar Péter bejelentette, hogy személyesen beszél vele, és megkérdezi, hajlandó lenne-e az államfői tisztség betöltésére, majd hétfőn a Tisza-frakció is egyértelműen beállt mögé.