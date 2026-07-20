Márki-Zay Péter: Polgár Judit kritikái az Orbán-kormány felháborító cselekedeteivel kapcsolatban eddig nem jutottak el hozzám

Azzal, hogy Sulyok Tamás szombaton végül aláírta a 17. alaptörvény-módosítást, a megbízatása köztársasági elnökként mostanra megszűnt, teendőit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az ország ugyanakkor nem maradhat köztársasági elnök nélkül, a parlamentnek 30 napja van arra, hogy megtalálja és megválassza Sulyok utódját. Magyar Péter pedig nem is tétlenkedik, a hétvégén jelezte: hétfőn felteszi a kérdést Polgár Judit ötszörös sakkolimpiai bajnoknak, nemzetközi nagymesternek, a Magyar Szent István-rend kitüntetettjének, hogy kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat.

POLGÁR JUDIT?

– tette fel a kérdést ennek kapcsán vasárnap este Márki–Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, az ellenzék 2022-es közös miniszterelnök-jelöltje, aki érdemei hangsúlyozása mellett arra hívta fel a figyelmet: véleménye szerint közvetlen elnökválasztás hiányában Polgárból is könnyedén a parlament szimpla bábja lehet.

„Még ha feltételezzük is, hogy Polgár Judit személyét egy sokpárti, alapos és széleskörű országos kiválasztási folyamat előzte meg és alkalmas arra, hogy valódi féket és ellensúlyt képezzen a mindenkori kormányfővel és parlamenti többséggel szemben, közvetlen elnökválasztás hiányában óhatatlan, hogy ő is a parlament bábja legyen” – fejtette ki álláspontját Márki-Zay, aki szerint nemcsak a nemzet, de személyesen Polgár Judit érdeke is, hogy Sulyok Tamás utódját közvetlenül válasszák meg a magyar emberek, mert csak ez adhat garanciát a köztársasági elnöki intézmény függetlenségére.

„Az áprilisi forradalom után tartozunk azzal a nemzetnek, a magyar embereknek, hogy olyan rendszert hozzunk létre, melyben valódi fékek és ellensúlyok működnek” – jelentette ki Márki-Zay, akinek a bejegyzése alatt Magyar Péter komment formájában hűtötte le a kedélyeket. Megismételte ugyanazt, amit Bárándy Péter ajánlása kapcsán is írt, miszerint fel sem merülhet, hogy óellenzéki szereplő töltse be a posztot, de rögzítette azt is:

Az új Alkotmány elfogadásáig választunk most elnököt. Pontosan tudja ön is, hogy a jelenlegi szabályok szerint nem lehet közvetlen elnökválasztást tartani

– majd hozzátette még azt is a kormányfő, hogy „ez a lobbizás teljesen felesleges”.

„Az óellenzék lassan szitokszóvá válik Magyarországon, pedig…”

A hódmezővásárhelyi városvezető később egy új posztban válaszolt Magyarnak, leginkább az óellenzéki szereplők minősítése verte ki nála a biztosítékot.

Az »óellenzék« lassan szitokszóvá válik Magyarországon, pedig Önnek is tudnia kell, hogy az elmúlt 16 évben számos becsületes, tisztességes ellenzéki szereplő volt a közéletben, akiket az Orbán-rezsim szétgyalázott, lejáratott és egzisztenciálisan tönkretett, csak azért, mert valóban kiálltak a jogállamiság mellett. Ők azok, akik minden korban tiszteletet érdemelnének, ezért őket egy kalap alá venni az Orbánnal kollaborálódott, tenyeréből csipegető, megélhetési politikusokból álló látszatellenzékiekkel nem helytálló, és nem is tisztességes

– jelentette ki Márki-Zay Péter, aki szerint az óellenzékiek ilyen szintű megbélyegzése ugyanolyan tisztességtelen és sértő, mintha „minden egykori Fidesz-tagot a korrupt vezetőikkel együtt »ófideszes« bűnözőknek tekintenénk.

Polgár Judit kapcsán pedig azt írta: