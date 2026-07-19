A nap legfontosabb hírei – 2026. 07. 19.

Magyar Péter hétfőn megkérdezi Polgár Juditot, kész-e új szerepben szolgálni hazánkat
Gajdos László: Hamarosan Polt Péternek is számot kell adnia a tetteiről
A depresszió és a mánia körforgásában szenved mintegy százezer magyar – ezt kell tudni a bipoláris zavarról
„Mindig minden a gyermek megismeréséről szól” – bemutatjuk az iskolát, ahonnan a közoktatási államtitkár érkezett
„A hegyek a természet katedrálisai” – zarándoklat az El Camino egyik legrégebbi útján
Gyerekek és fiatal nők lelövéséért kellett a legtöbbet fizetni – ismét nekilátnak felderíteni a „szarajevói szafari” borzalmait