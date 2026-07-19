A depresszió és a mánia körforgásában szenved mintegy százezer magyar – ezt kell tudni a bipoláris zavarról

Az öngyilkosságra való hajlam rendkívül gyakori a bipolárisoknál: a tapasztalatok szerint az érintettek mintegy fele legalább egyszer megpróbál véget vetni az életének
– jelentette ki a 24.hu-nak Dr. Hajduska-Dér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiáter szakorvosa, akinek segítségével a bipoláris zavar témakörét járjuk körbe mentális nehézségekről szóló sorozatunk tizedik részében.
A cikk tartalmából
Cikkünkben az alábbi témákat jártuk körbe Dr. Hajduska-Dér Bálint segítségével:
- Mik a jellemzői a bipoláris zavarnak, kiket érint leginkább?
- Milyen okok állnak a pszichiátriai kórkép kialakulásának hátterében?
- Miben hasonlít és miben különbözik a depressziótól, illetve a borderline személyiségzavartól?
- Mi kell a diagnózis felállításához, milyen cselekedetekről azonosítható be egy bipoláris személy?
- Gyógyítható-e ez a rendellenesség, és hogyan lehet menedzselni?
- A gyógyszeres terápia vagy a pszichoterápia az elsődleges módszer – mennyire pénz kérdése a kezelés?
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