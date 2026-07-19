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Tudomány

A depresszió és a mánia körforgásában szenved mintegy százezer magyar – ezt kell tudni a bipoláris zavarról

Szajki Bálint / 24.hu
Dr. Hajduska-Dér Bálint pszichiáter.
admin Lányi Örs
2026. 07. 19. 14:03
Szajki Bálint / 24.hu
Dr. Hajduska-Dér Bálint pszichiáter.
Mára beépültek a köznyelvbe az olyan szakkifejezések, mint a depresszió, a borderline vagy épp a bipoláris zavar. De pontosan mi is ezek között a különbség? A 24.hu mentális nehézségekről szóló sorozatának tizedik részében a bipoláris zavart mutatjuk be Dr. Hajduska-Dér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiáter szakorvosának segítségével.

Az öngyilkosságra való hajlam rendkívül gyakori a bipolárisoknál: a tapasztalatok szerint az érintettek mintegy fele legalább egyszer megpróbál véget vetni az életének

– jelentette ki a 24.hu-nak Dr. Hajduska-Dér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiáter szakorvosa, akinek segítségével a bipoláris zavar témakörét járjuk körbe mentális nehézségekről szóló sorozatunk tizedik részében.

A cikk tartalmából

Cikkünkben az alábbi témákat jártuk körbe Dr. Hajduska-Dér Bálint segítségével:

  • Mik a jellemzői a bipoláris zavarnak, kiket érint leginkább?
  • Milyen okok állnak a pszichiátriai kórkép kialakulásának hátterében?
  • Miben hasonlít és miben különbözik a depressziótól, illetve a borderline személyiségzavartól?
  • Mi kell a diagnózis felállításához, milyen cselekedetekről azonosítható be egy bipoláris személy?
  • Gyógyítható-e ez a rendellenesség, és hogyan lehet menedzselni?
  • A gyógyszeres terápia vagy a pszichoterápia az elsődleges módszer – mennyire pénz kérdése a kezelés?
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