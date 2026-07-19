gajdos lászlópolt péteralkotmánybíróságalaptörvény-módosítás
Belföld

Gajdos László: Hamarosan Polt Péternek is számot kell adnia a tetteiről

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 19. 12:42
Adrián Zoltán / 24.hu
Megszűnt a volt legfőbb ügyész védettsége, akinek mostantól egy újonnan felálló hivatal előtt kell számot adnia a tetteiről – írta a Tisza Párt politikusa az Alaptörvény 17. módosítására hivatkozva.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy bár jelenleg a legtöbben Sulyok Tamás ügyével foglalkoznak, ezzel párhuzamosan lezárult egy korszak azzal, hogy a parlament által elfogadott 17. Alaptörvény-módosítás megszüntette Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatását.

Gajdos szerint az intézkedésnek szimbolikus jelentősége van. Azt írta, a korábbi Orbán-kormány a legfőbb ügyészt az Alkotmánybíróságra „menekítette ki”, ahol a politikus állítása szerint több mint húsz éven át akadályozta a korrupciós ügyek feltárását, és védte a Fideszhez kötődő szereplőket.

70 éves korhatár az AB-nál

Az alkotmánybírói korhatár visszaállítása kapcsán Magyar Péter miniszterelnök korábban már bejelentette: a jogszabály-módosítás értelmében a 70 évnél idősebb bírák – így Polt – megbízása és mentelmi joga is megszűnik. A volt elnök egy korábbi hivatalos állásfoglalásban úgy fogalmazott a köztársasági elnök és a taláros testület körüli viták során, hogy a bírói függetlenség elve alapján az alkotmánybírók sem politikai, sem jogi értelemben nem vonhatók felelősségre az eljárásuk során hozott döntésük vagy kifejtett véleményük miatt.

A Tisza Párt politikusa azt állítja: a különleges jogállás megszűnésével az érintettnek is számot kell adnia a tetteiről a hamarosan felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal előtt.

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