„Mindig minden a gyermek megismeréséről szól” – bemutatjuk az iskolát, ahonnan a közoktatási államtitkár érkezett

Fantasztikus, hogy Marietta a gyakorlatból jön. Ezt csinálta napi szinten, órákat tartott még néhány héttel ezelőtt is. Pontosan tudja, mi mikor buktunk el, mi volt sikeres, vagy éppen mi vált be. Nagyon sokat hozzátett a mai közoktatáshoz. Mi sokszor használjuk azt a kifejezést, hogy pedagógiai kultúra. A gyereket akarom megismerni azért, hogy a legjobban tudjam segíteni. Ennek kellene mindenhol kialakulnia úgy, hogy, akik egy tantestületben dolgoznak, egyet is gondolnak erről. Akkor sikeres lesz. Még a sok buktatóval, hibával – és persze örömmel és sikerekkel együtt. Ezek mind megvannak.

Hogy kicsoda az idézetben emlegetett Marietta? Hát, Kókayné Lányi Marietta, akit Lannert Judit oktatási miniszter arra kért fel, hogy ő legyen a Tisza-kormány közoktatási államtitkára. Azaz ő felel majd a köznevelési intézményekért. A pozícióhoz pedig jócskán szerzett gyakorlatot, hiszen hosszú ideje a gyermekközpontú és inkluzív oktatás egyik ismert alakja hazánkban: 1991-ben ő volt az egyik létrehozója a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program kezdeményezésnek, amelyből aztán létrejött a Gyermekek Háza. Ide látogattunk el, hogy megnézzük, milyen közegből is érkezett az a pedagógus, aki mostantól a közoktatás megreformálásáért felel.

A Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium 2021 szeptemberében kezdte meg működését – a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program jogutódjaként, amely már az 1991–92-es tanév óta működik. Az intézmény – amely 2019-ben gimnáziummal is bővült – célkitűzése, hogy egy olyan iskolai környezetet alakítson ki, amely minden tanuló számára hatékony, tanulási esélyegyenlőséget biztosít.

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Tanító és volt tanítvány

Az iskolában minden gyermek számára biztosítják az egyéni tanulási út lehetőségét, miközben szabadságra, kreativitásra, önállóságra nevelnek. Ráadásul ez az egyik első olyan hazai iskola, amely vállalta a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált oktatását. A munkát saját fejlesztésű, akkreditált, egyéni eltérési engedéllyel rendelkező általános iskolai és gimnáziumi tanterv alapján végzik – tehát egy állami fenntartású, de alternatív tanrenddel rendelkező köznevelési intézményről van szó.

A tanítás ugyan már véget ért, de az iskolában még bőven zajlik az élet. Két itt dolgozó pedagógussal ülünk le beszélgetni. A cikk elején idézett Szabó Éva 45 éve tanít – ő is alapító tagja volt az iskolának, jelenleg tanítóként az alsós munkacsoport vezetője. „Ez a szerepem, ez a feladatom” – mondja, majd ránéz a mellette ülő Siklóssy-Kókay Zsófiára. „Bemutatom a tanítványomat.” Ő ugyan még nem tanít itt annyi ideje, mint kolléganője, viszont abban a szerencsés helyzetben volt, hogy ide járhatott a Gyermekek Háza indulása után nem sokkal, a második évfolyam egyik tanulójaként. Éva volt az egyik tanítója.