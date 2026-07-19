boszniai háborúeduard limonovezio gavazzeniháborús bűnök
Nagyvilág

Gyerekek és fiatal nők lelövéséért kellett a legtöbbet fizetni – ismét nekilátnak felderíteni a „szarajevói szafari” borzalmait

GEORGES GOBET / AFP
admin Szegő Iván Miklós
2026. 07. 19. 16:58
GEORGES GOBET / AFP
Az elmúlt évtizedekben számtalanszor bukkant fel a világsajtóban, hogy a boszniai háború idején, Szarajevó ostromakor gazdag nyugati turisták érkezhettek a Balkánra, hogy ott pénzért lőhessenek civilekre. Máig az egyetlen külföldi, akiről biztosan tudjuk, hogy lőtt a boszniai szerbek által ellenőrzött magaslatokról a muszlim többségű belvárosra, egy orosz író volt – ő azonban nem fizetett ezért. Más esetekben – bár Olaszországban, Belgiumban és Ausztriában is dolgoztak a felderítésen – egyelőre nem igazolódott, hogy külföldiek vadásztak volna emberekre. Az ügy végső tisztázása érdekében a napokban több ország nyomozói ismét egyeztettek.

Néhány nappal ezelőtt olasz, osztrák, bosznia-hercegovinai és belga nyomozók találkoztak a hollandiai Hágában, az Eurojust nevű, büntetőügyekben való igazságszolgáltatási együttműködésért felelős európai ügynökség székhelyén. A nyomozók, ügyészek és rendőrök egy olyan gyanúval kapcsolatban cserélték ki a tapasztalataikat és az információikat, amelynek a szálai a kilencvenes évek Szarajevójába, Bosznia-Hercegovina fővárosába vezetnek vissza.

A 2026. június 29-ei tanácskozáson ugyanis azokról az állítólagos nyugati „háborús turistákról”, mesterlövészekről egyeztettek az európai bűnüldöző szervek képviselői, akik Szarajevó ostroma idején, azaz 1992 és 1995 között érkezhettek a boszniai fővárosba, és állítólag pénzért lőhettek civilekre, a muszlim többségű Szarajevó lakosaira.

Mindeközben az Európa Tanács parlamenti közgyűlése június 17-én úgy döntött, hogy vizsgálati eljárást indít a nyugati „turisták” esetleges háborús bűnökben való részvétele miatt, amelyet a boszniai konfliktus idején követhettek el a kilencvenes évek első felében. Az indítvánnyal 23 ország képviselői értettek egyet az ET-ben. A vizsgálat elsősorban a szarajevói fizetett orvlövészetre irányul. A világsajtóban csak „szarajevói szafariknak” nevezett gyilkos túrák állítólagos résztvevői a mindmáig hivatalosan nem bizonyított gyanú szerint a boszniai település belvárosában közlekedő, ártatlan civilekre lőttek a szerb kézen lévő Szarajevó környéki magaslatokról. A gazdag nyugati „turisták”, állítólag nagyon sok pénzt fizettek egy-egy áldozatért egy olasz író és újságíró, Ezio Gavazzeni szerint, akinek az erről szóló könyve nemrég magyarul is megjelent.

Filippo MONTEFORTE / AFP Ezio Gavazzeni olasz újságíró az olasz parlament épülete előtt, ahol 2026. március 24-én Rómában bemutatta „A hétvégi orvlövészek” című könyvét.

Gavazzeni szerint a halál árfolyama áldozatonként akár 80–100 ezer dollár vagy akár ennél is több, százezer euró  is lehetett (mai kurzusokra átszámítva az akkor olasz lírában „felszámolt” összegeket). Mindazonáltal a legkülönbözőbb adatok – egy horvát szerző, Domagoj Margetic szerint például 95–110 ezer német márkáról volt szó – láttak eddig napvilágot a kilencvenes években elkövetett gyilkosságokról.

Az ellentmondásokat erősíti A hétvégi orvlövészek online ajánlója, amely így szól:

A gyerekek jelentették a legértékesebb trófeát, az időseket ingyen lehetett megölni.

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