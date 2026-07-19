benjamin netanjahudonald trumpdzsihadistákhírlevél
Nagyvilág

Jászberényi Sándor: Pár millió új dzsihadista

Majid Saeedi / Getty Images
admin Jászberényi Sándor
2026. 07. 19. 09:59
Majid Saeedi / Getty Images
Ez a szöveg a Nincs tanulság című hírlevél, amelyben Jászberényi Sándor haditudósító, író tárcáját közöljük. A hírlevelet a 24 Extra Csúcs-előfizetői kaphatják, ha feliratkoztak rá. Szerzőnk ezúttal arról ír, hogy Donald Trump és Benjamin Netanjahu ki akarta végezni az iráni rendszert – ehelyett mártírt teremtett, vallási kötelességgé tette a bosszút, és néhány millió új dzsihadistát adott a világnak.

Régen minden jobb volt.

Például az amerikaiak nem voltak hülyék, legalábbis tetten érhető volt a politikai/katonai döntéseikben, hogy kalkuláltak a következményekkel. Régebben, amikor nem az izraeli Moszad volt az Egyesült Államok elnökének elsődleges információs forrása, például az Egyesült Államok vezérkara pontosan tisztában volt azzal a ténnyel, hogy – ellentétben a nyugati civilizációval – a vallás a Közel-Keleten nem kulturális intézmény, hanem aktívan megélt hit, ami az élet minden aspektusára kiterjed.

Tisztában voltak vele például, hogy egy-egy muszlim sejk (vallási vezető) még a halálában is veszélyes lehet: sírja zarándokhellyé válhat, és hívek ezreit ösztönözheti a harc folytatására, emlékezetét pedig nemzedékek őrzik mártírként.

Ezt elkerülendő az Egyesült Államok a legfontosabb dzsihadista vezetők holttestét rendszerint úgy tüntette el, hogy ne maradjon utánuk zarándokhellyé váló sír. Oszama bin Ladent 2011-ben fehér lepelbe csavarták, imát mondtak fölötte, majd súlyozott zsákban az Arab-tenger fenekére küldték a USS Carl Vinson fedélzetéről; hasonlóan jártak el 2009-ben a Szomáliában megölt Saleh Ali Saleh Nabhannal és 2019-ben Abu Bakr al-Bagdadival is. Abu Musab al-Zarkávi holttestét 2006-ban felboncolták, majd titkos, jelöletlen sírban temették el Bagdadban.

A minta nyilvánvaló: igyekeztek az amerikai külpolitika elleni ellenállás spirituális utánpótlását csökkenteni.

Trump elnök második ciklusára ennek már nyoma sincs.

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