Meghalt Kádár Béla

Életének 93. évében, 2026. július 7-én elhunyt Kádár Béla Széchenyi-díjas közgazdász, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja – írta az Magyar Tudományos Akadémia, amit a HVG szúrt ki. Kádár Béla az első szabadon választott kormányban nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere volt, 1994 és 1998 között pedig az MDF parlamenti képviselője volt.

Munkásságának kivételes sajátossága, hogy gazdag és eredményes kutatói tevékenységétől sem függetlenül a rendszerváltás időszakában a gazdaságpolitika egyik, a külgazdasági politikát tekintve meghatározó alakítójává is vált.

Gazdaságpolitikusként azt az álláspontot képviselte, hogy a magyar gazdaság piacosítása és felzárkóztatása csak exportorientált vállalkozásélénkítéssel és kínálatbővítéssel képzelhető el. Gazdasági diplomáciája eredményeképpen Magyarország liberalizálta kereskedelempolitikáját, elsőként került le a COCOM-listáról, bővültek az OECD-vel és az EU-val kialakított kapcsolatok, intenzívvé vált a külföldi tőkebeáramlás.

Gazdag életművének fontos eleme a nemzet sorsáért, a határokon kívül rekedt magyarságért érzett felelősség. Mindig bátran vállalta, hogy az ország felemelkedéséért határozott és jól átgondolt kormányzati stratégiára és cselekvésre van szükség.

Kádár Béla elmélyült, alázatos kutató, s egyben felelős közéleti szereplő, rendkívül színes, reneszánsz ember volt. Kivételes műveltségét és nyelvtudását egyaránt csodáltuk. Nagyon szerette a zenét, s még élete utolsó heteiben is örömet okozott számára, ha zongorán játszott. Kedvenc sportága a lovaglás volt. Kivételes, ironikus humora is élményt jelentett baráti társasága számára.

Nagy figyelemmel, hatékonyan segítette a fiatal kutató kollégák pályáját. Mélyreható viták nagyhatású, figyelmes és toleráns résztvevője volt.

Kádár Béla a közgazdaságtudományt, a közgazdász szakmaiságot képviselte minden időben. A rendszerváltás előtt és a rendszerváltás után egyaránt. Ezért rengeteget ütközött mindkét korszakban. Olykor még a saját kormányának tagjaival is!”