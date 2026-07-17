Kitolták a felsőoktatási alapítványok megszüntetésében résztvevők jelentkezési idejét

Lannert Judit közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, módosult a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára kiírt nyilvános pályázatok jelentkezési határideje. A tárcavezető tájékoztatása szerint az új időpont 2026. július 20., hétfő 12 óra.

A politikus arra kérte a pályázókat, hogy a jelentkezés benyújtásakor már ezt az időpontot vegyék figyelembe. A miniszter a bejelentés mellett megosztotta a kormány oldalán elérhető kiírások hivatkozásait is. A pályázatok beadásának eredeti határideje még július 18. lett volna.

Miről szól a pályázat?

A kiválasztott személyek feladata a kormányzati felhívás értelmében az lesz, hogy részt vegyenek az alapítványok megszüntetésében, és levezényeljék az adott felsőoktatási intézmény átvezetését egy új működési struktúrába. A beérkező jelentkezéseket az oktatási tárca az érintett egyetemek szenátusainak bevonásával bírálja el.

A kormány tájékoztatása alapján az egyetemeket fenntartó alapítványok véglegesen 2027. augusztus 1-jén szűnnek meg. Az átalakítás egyik első lépéseként a több mint négy éve kinevezett kuratóriumi és felügyelőbizottsági tisztségviselők helyére választanak új tagokat. Az elkövetkező egyéves átmeneti időszakban a rendszer még fennmarad a stabil működés biztosítása érdekében, azonban a korábban a kuratóriumokhoz telepített döntési jogkörök fokozatosan visszakerülnek az egyetemi közösségekhez.